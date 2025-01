iPhone 17: Apple rischia di perdere la sua coerenza, ecco perché

In questo momento ad ottenere il massimo della pubblicità e dell’attenzione da parte degli utenti è sicuramente la nuova gamma Galaxy S25 di Samsung ma si parla costantemente anche di Apple e delle sue prossime creazioni. Il colosso di Cupertino infatti è al centro dell’attenzione per via delle tante indiscrezioni che stanno riguardando i prossimi iPhone 17.

Secondo quanto riportato, soprattutto dalle ultime notizie trapelate sul web, Apple potrebbe scegliere di cambiare il design dei suoi smartphone di punta. L’aspetto sembrerebbe rassomigliare sempre di più quello dei Google Pixel, soprattutto per la disposizione delle fotocamere all’interno di una barra orizzontale posta in alto sulla scocca posteriore. Qualcuno si è giustamente interrogato: con questa mossa Apple potrebbe perdere la sua unicità?

Apple, con iPhone 17 potrebbe iniziare una nuova era: ma non sarebbe una copia?

Questo titolo riassume in pieno tutto quello che diversi utenti stanno pensando, soprattutto quelli che non amano il brand americano. Apple, con il lancio dei suoi nuovi iPhone 17 e eventualmente con quel design, potrebbe passare da azienda che spesso viene copiata a quella che copia.

Si andrebbe dunque ad infrangere un vero e proprio status, una sorta di abitudine che aveva portato Apple, seppur con qualche critica, a tenere una sua coerenza. Ogni anno gli utenti venivano fuori con la solita frase: “Non è cambiato nulla. I nuovi iPhone sono sempre uguali a quelli dell’anno scorso“. È questo il sunto della situazione che avviene ogni anno, salvo poi verificare che effettivamente i cambiamenti ci sono eccome.

Apple ha sempre lottato per imprimere sui suoi prodotti uno stile ampiamente riconoscibile, con le tre fotocamere disposte a triangolo nella parte alta sinistra della scocca posteriore. Modificando questa abitudine, per molti potrebbe cascare un mito, mentre per altri si tratterebbe di un semplice passo verso il futuro. Non ne saranno di certo contenti gli utenti di Google.