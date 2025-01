Dal 23 gennaio 2025, CoopVoce ha rilanciato la sua promozione Evo 200. Quest’ ultima consente di attivare un piano molto vantaggioso al prezzo di soli 7,90€ al mese. Questa offerta, sarà disponibile solo online, ed offre una serie di vantaggi esclusivi. Tra cui minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, 1000 SMS e ben 200GB di traffico dati. Il tutto a un prezzo ribassato rispetto al costo mensile standard di 9,90€. La promo è valida ancora per pochi giorni, ma è importante notare che l’attivazione è completamente gratuita.

Copertura di rete e novità future per i clienti CoopVoce

L’offerta di CoopVoce è riservata ai nuovi clienti che desiderano mantenere il proprio numero telefonico e fare la portabilità da un altro operatore. In alternativa, coloro che scelgono di attivare un nuovo numero possono usufruire della versione standard a 9,90€ al mese. Per chi vuole maggiore flessibilità, CoopVoce offre anche l’opzione di scegliere una eSIM. La quale consente di utilizzare il piano telefonico senza bisogno di una SIM fisica. In più la procedura di attivazione è davvero molto semplice, in particolare grazie all’introduzione del sistema SPID. Il quale consente di completare l’identificazione in pochi minuti, rendendo l’esperienza ancora più comoda.

Per chi non lo sapesse CoopVoce, si appoggia alla rete TIM. Offre così una copertura di qualità in 2G e 4G, con velocità di download fino a 150Mbps e upload fino a 50Mbps. Per migliorare ulteriormente l’esperienza dei propri clienti, l’operatore però ha annunciato anche l’integrazione della rete Vodafone a partire dal mese di ottobre 2024. Questa novità si estenderà pian piano anche ai nuovi iscritti e sarà attivo anche il supporto alla rete 5G. Un altro passo importante per CoopVoce, che arricchisce la propria offerta con tecnologie sempre più all’ avanguardia.

Ma non finisce qui. La copertura internazionale è garantita anche per coloro che viaggiano nell’Unione Europea e nel Regno Unito. In questi casi, la promozione Evo200 prevede che i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta siano validi senza variazioni anche in roaming. Mentre il traffico dati avrà un limite mensile di 11GB nei primi sei mesi. Oltre questa soglia, gli utenti potranno continuare a navigare con un costo di 0,16 centesimi per ogni MB, fino al successivo rinnovo.