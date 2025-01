Tesla ha presentato un importante facelift per la Model Y in Cina. Il rinnovato modello conosciuto con il nome in codice Juniper inizia il proprio viaggio nel Paese asiatico per poi arrivare nel resto del mondo nel corso delle prossime settimane.

La nuova Model Y ha catturato l’attenzione mondiale grazie a linee ispirata da Cybertruck e Cybercab oltre a nuovi dettagli stilistici sia interni che esterni. Gli utenti cinesi sembrano aver apprezzato particolarmente questo modello se si considerano i preordini effettuati.

Dal giorno del lancio ad oggi, Tesla ha ottenuto oltre 73.000 ordini in appena cinque giorni. Secondo i dati raccolti da alcune fonti vicine all’azienda, è possibile ottenere un quadro più chiaro del successo della nuova Model Y.

Entrando maggiormente nello specifico, le vetture opzionate dagli utenti ammontano a 73.400 unità al 15 gennaio. Di questo totale, circa 59.000 unità fanno riferimento a preordini per il modello Juniper. per il modello rinnovato. Se si considera che le vendite sono iniziate il 10 gennaio, Tesla ha registrato un numero elevatissimo di ordini in appena cinque giorni.

Si tratta della prima volta che l’azienda americana rilascia un nuovo modello in anteprima per il mercato Cinese e le vendite sembrano aver dato ragione agli analisti. Gli utenti asiatici potranno acquistare due varianti del Model Y e questa edizione verrà nominata “Launch Series” proprio per celebrare il momento storico.

Le consegne effettive delle vetture partiranno da marzo e sarà possibile scegliere tra il modello a trazione posteriore e quello con trazione integrale. La produzione di entrambe le vetture avverrà nella Gigafactory di Shangai, quindi direttamente all’interno del Paese.

Nel frattempo, tutti coloro che vogliono ammirare la vettura dal vivo possono farlo presso gli store ufficiale Tesla. Infatti, l’azienda ha avviato le spedizioni delle vetture di test presso gli showroom per consentire ai curiosi di familiarizzare con il veicolo.