Sviluppare nuove tecnologie da implementare a bordo delle vetture di nuova generazione è un obiettivo che diversi costruttori del settore automotive stanno introducendo nei progetti futuri. Tra i tanti, la casa automobilistica Rivian ha deciso di innovare i propri modelli con una serie di novità del tutto importanti.

Offrire un’esperienza di guida migliore rispetto al passato grazie all’introduzione di tecnologie all’avanguardia che consentono di ottimizzare la guida. Con tale obiettivo, il costruttore sta portando avanti l’importante lavoro di sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Lo scopo del costruttore è infatti quello di introdurre alcune funzionalità a mani libere già nel corso del 2025 e sistemi cosiddetti eyes-off nel 2026. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alle novità del brand.

Rivian: al lavoro per una guida ottimizzata

La casa automobilistica Rivian continua a lavorare per poter riuscire a portare sui suoi modelli funzionalità a mani libere e sistemi “eyes-off”. Come anticipato, il costruttore punta a introdurre la funzionalità a mani libere già nel corso del 2025 mentre per i sistemi eyes-off si parla di un arrivo nel 2026.

Lo stesso Il CEO di Rivian, RJ Scaringe, ha voluto ribadire l’importanza di una simile decisione. Mettere a disposizione degli utenti tali tecnologie rappresenta un’opportunità per poter sfruttare il tempo di guida per altre attività come leggere o rispondere alle email.

Non dimentichiamo che alcuni modelli del marchio offrono già simili soluzioni. Un esempio è la Rivian Autonomy Platform attualmente presente sui veicoli Gen 2. Quest’ultima, infatti, è in grado di fornire assistenza alla guida ma viene sempre richiesta l’attenzione del conducente.

Pertanto, dunque, la volontà di Rivian di accelerare lo sviluppo delle nuove tecnologie rappresenta un passo avanti importante verso una mobilità di sicura e ricca di funzionalità. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai progetti futuri.