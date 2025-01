Nell’ultimo periodo un noto designer ha provato a realizzare una nuova versione della Tesla Model S, basando il suo lavoro sul design della nuova Model Y “Juniper”, immaginando le linee di questo nuovo modello su una delle macchine più celebri del marchio.

Grazie al restyling della Model Y “Juniper”, Tesla ha introdotto un nuovo design che va a differenziare maggiormente il SUV elettrico dalla berlina Model 3. Hanno ridisegnato completamente il frontale introducendo luci a LED molto sottili collegate tra loro da una striscia luminosa. La decisione cardine è quella di adottare un look con dei richiami al Cybertruck, invece che utilizzare elementi stilistici già visti con il facelift della Model 3.

Questa è una notizia molto importante, ci permette di capire come la casa automobilistica intenda cambiare il proprio stile di design. Tutto grazie ad un render, quest’ultimo illustra un nuovo aggiornamento della Model 3 per introdurre gli stessi elementi stilistici della Model Y Juniper.

Purtroppo queste rimangono soltanto idee, non c’è niente di ufficiale, del futuro della Tesla Model S si sa ancora troppo poco. Il restyling dell’ammiraglia elettrica dell’azienda di Elon Musk risale addirittura all’inizio del 2021. Ci sarà un nuovo facelift o una nuova generazione? Novità precise in merito ancora non ne abbiamo. L’unica cosa che possiamo fare è speculare, usare l’immaginazione e otterremo il render di Theottle, il risultato è una Tesla Model S con le novità introdotte dalla Tesla Model Y Juniper.

Vediamo il vero e proprio restyling della Tesla Model S

In questa idea per la berlina elettrica si vede un nuovo frontale caratterizzato dai fari sdoppiati, come sul SUV, con le luci a LED dalle forme sottili, collegate tra loro da una striscia luminosa. Ovvia rivisitazione anche al paraurti con diverse prese d’aria. Modifiche pensate anche per migliorare l’efficienza dell’aerodinamica. Queste sono idee molto interessanti, magari i designer di Tesla o di altre aziende potrebbero prendere spunto, in modo da realizzare macchine dalle linee moderne ma allo stesso tempo eleganti.