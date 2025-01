Il Tesla Cybertruck ha sempre fatto parlare di sé. Che sia stato per il design futuristico, aspetto che colpisce subito, o le caratteristiche all’avanguardia, riesce sempre ad essere sulla bocca di tutti. Ora, grazie a Sunflare Solar, il pick-up elettrico potrebbe diventare addirittura una centrale ad energia solare. La società ha sviluppato una pellicola solare flessibile in grado di coprire tutta l’auto per intero. Questa soluzione consente di generare fino a 1,5 kW di energia. Cosa apporta tale energia? Un aumento impressionante di energia, circa 15 miglia di al giorno. Un passo avanti importante per l’adozione di energia rinnovabile anche per i veicoli, dato che l’autonomia è ancora una delle maggiori problematiche.

L’idea, in parte, realizza il progetto originale di Elon Musk, che nel 2017 aveva ipotizzato un tetto solare opzionale per il Cybertruck. Nella versione finale del veicolo, però, questa funzione è stata abbandonata. Sunflare Solar ha colmato questa lacuna, offrendo una tecnologia che si spinge oltre. L’intero corpo del pick-up diventa un pannello fotovoltaico in movimento, supportato da un inverter da 5 kW per ottimizzare il trasferimento energetico.

Criticità e prospettive future per la Cybertruck

La caratteristica carrozzeria in acciaio inossidabile del Cybertruck, nota per la sua resistenza a graffi e urti, verrebbe sostituita da una superficie più delicata. Questo potrebbe compromettere la robustezza del veicolo. Inoltre, l’efficienza delle celle solari su un mezzo in movimento è inferiore rispetto alle installazioni su tetti domestici o strutture fisse. L’applicazione di tecnologie solari sui veicoli resta un campo di ricerca promettente. Modelli ultra-efficienti come Aptera dimostrano il potenziale di queste soluzioni. Tuttavia, per la maggior parte dei veicoli elettrici, investire in pannelli solari domestici si conferma l’opzione più pratica per ricaricare con energia pulita.

Il progetto di Sunflare Solar per la Cybertruck è comunque un segnale importante. Dimostra come il mercato della mobilità elettrica continui a cercare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale. Tale tecnologia avrà un futuro su larga scala? Oppure rimarrà confinata a un pubblico di nicchia? Solo il tempo lo dirà. Una cosa è certa e cioè il connubio tra energia solare e mobilità elettrica è destinato a evolversi, aprendo nuove strade verso un futuro più sostenibile.