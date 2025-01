Il franchise di Resident Evil è molto vasto e ha avuto una diffusione globale su diversi media. Partito come un videogame creato da Capcom, i titoli hanno più volte ridefinito il concetto di survival horror. Tuttavia, la storia dei non morti creati dal Virus T è stata trasposta anche all’interno di romanzi, serie TV ed è arrivata perfino sul schermo con la fortunata saga che vede Milla Jovovich come protagonista.

Proprio la saga cinematografica è vicina ad un ritorno in grande stile grazie ad un nuovo film diretto da Zach Cregger. La pellicola, ancora avvolta dal mistero, sarà basata sulla serie di videogiochi Resident Evil ma non sappiamo molto altro a riguardo.

L’unica certezza, al momento, riguarda lo stesso Zach Cregger che avrà il ruolo di sceneggiatore e regista. L’attesa verso questo progetto è talmente elevata che alcune indiscrezioni riportano ben quattro studi interessati ad acquistarne i diritti.

Un nuovo film di Resident Evil è in fase di sviluppo, la regia sarà affidata a Zach Cregger per tornare alle radici horror della saga

Si parla di Warner Bros. e Netflix, tra le altre major, pronte a finanziare il reboot. I diritti sono attualmente in mano alla Constantin Film, società che li ha acquistati nel corso degli anni ’90 e ha partecipato a tutte le produzioni attualmente arrivate in sale.

Il motivo di tanto interessamento è legato alle doti registiche di Cregger. Il regista è uno dei maggiori esponenti del genere horror e poter lavorare su un marchio intellettuale così importante come Resident Evil potrebbe dare vita ad un film di altissimo valore. Se si considera che il franchise ha incassato oltre 1.2 miliardi di dollari al botteghino, il ritorno economico è un altro fattore che spinge le major a credere in questo reboot.

Il progetto vede il coinvolgimento dei PlayStation Productions, il che lascia intendere che la produzione sarà molto importante. La sceneggiatura, oltre a Cregger, vedrà il coinvolgimento di Shay Hatten, sceneggiatore che ha curato opere del calibro di John Wick: Capitolo 4 e Army of the Dead di Zack Snyder. La storia si preannuncia più fedele ai videogames con particolare attenzione alle sensazioni di paura che il titolo era in grado di offrire.