Le indiscrezioni riguardanti lo Snapdragon 8 Elite 2 si stanno intensificando, permettendo di scoprire ogni giorno che passa un nuovo dettaglio sul prossimo System-on-Chip realizzato da Qualcomm. Il chipset raccoglierà un’eredità pesante in quanto dovrà migliorare quello che è a tutti gli effetti il SoC più potente e prestazionale mai realizzato dal chipmaker.

Per questo motivo, Qualcomm sta lavorando sodo per la messa a punto e lo sviluppo dello Snapdragon 8 Elite 2. Dopo aver provato diverse soluzioni, sembrerebbe che il chipmaker abbia scelto la versione definitiva per la produzione di massa.

Il chipset con il nome in codice “KaanapaliT” rappresenta la versione prodotta da TSMC e quella con migliori prospettive. Il processo produttivo utilizzato sarà il N3P a 3nm di TSMC, lo stesso che caratterizzerà il SoC A19 di Apple. In base ai report emersi, sembra che lo Snapdragon 8 Elite 2 supporterà l’architettura SME di ARM.

Qualcomm sta ultimando lo sviluppo del Snapdragon 8 Elite 2, il SoC si sta avvicinando alla fase di produzione di massa

Si tratta di un set di istruzioni pensate e ottimizzate per gestire i carichi di lavoro complessi, ottimizzando le risorse a disposizioni e migliorando l’efficienza. Grazie all’utilizzo di questa tecnologia, sarà possibile migliorare le prestazioni del SoC.

I vantaggi principali indicati dagli analisti riguardano un aumento delle prestazioni in single-core. L’incremento previsto potrebbe essere molto interessante, raggiungendo valori assimilabili a alle prestazioni espresse dal SoC M4 di Apple.

Restando nell’ambito delle speculazioni, Qualcomm potrebbe aver scelto di aumentare la frequenza operativa massima dei vari core. Il core più prestazionali potrebbe raggiungere una velocità di clock fino a 5,00 GHz. Tale aumento consentirebbe di ottenere punteggi astronomici sulle piattaforme di benchmark.

Le prime informazioni non confermate parlando di circa 4.000 punti ottenuti nel test in single-core su Geekbench. Si tratta di valori che stupiscono ma bisognerà attendere ancora qualche mese per poter verificare se il SoC sarà in grado di raggiungere realmente queste cifre.