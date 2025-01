Windows 11 versione 24H2 è stato rilasciato lo scorso primo di ottobre 2024, ma fino ad ora l’aggiornamento era un’aggiunta. Microsoft ha, infatti, adottato un approccio graduale, consentendo agli utenti di decidere se e quando installare la nuova versione del sistema operativo.

Ecco ciò che sappiamo

A distanza di qualche mese, l’azienda di Redmond ha annunciato di aver raggiunto una nuova fase nel processo di distribuzione e di essere pronta ad aggiornare automaticamente un maggior numero di utenti alla versione 24H2.

L’aggiornamento automatico riguarderà i dispositivi che eseguono le edizioni Home e Pro di Windows 11, versioni 23H2 e 22H2, e che non sono gestiti da reparti IT. Gli utenti, quindi, potranno comunque scegliere l’orario di riavvio del dispositivo o posticipare l’aggiornamento, qualora non fosse possibile passare alla versione 24H2 in quel momento.

Chi non desidera attendere l’aggiornamento automatico può verificare la disponibilità della nuova versione manualmente, accedendo a Impostazioni > Windows Update e selezionando “Verifica disponibilità aggiornamenti”.

Inoltre, Windows 11 versione 24H2 presenta ancora alcuni problemi noti. Microsoft sta lavorando per risolvere diverse criticità, tra cui bug audio, blocchi improvvisi dei giochi, schermate blu della morte su alcuni dispositivi ASUS, problemi con le app per la gestione degli sfondi e molto altro.

Per fortuna, i PC interessati da questi bug non verranno aggiornati automaticamente alla versione 24H2. Microsoft ha infatti implementato dei blocchi di aggiornamento per impedire l’installazione sui dispositivi che potrebbero riscontrare problemi.

È importante sottolineare che l’aggiornamento automatico non si applica ai PC Copilot+ che vengono forniti con Windows 11 versione 24H2 preinstallato. Inoltre, alcune delle nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale, come Recall e Click To Do, rimangono disponibili solo per gli iscritti al programma Windows Insider. Microsoft annuncerà la loro disponibilità generale in un secondo momento.

Ricordiamo che Windows 11 versione 24H2 introduce diverse novità e miglioramenti, tra cui:

Un nuovo menu Start: più personalizzabile e con un design più moderno.

Miglioramenti alla barra delle applicazioni: con nuove opzioni di personalizzazione e un layout più intuitivo.

Nuove funzionalità per il multitasking: come Snap Layouts e Snap Groups, che semplificano la gestione delle finestre aperte.

Miglioramenti alle prestazioni: con una maggiore velocità e fluidità del sistema operativo.

Nuove funzioni di accessibilità: per rendere Windows 11 più inclusivo e facile da usare per tutti.

Se il vostro computer è compatibile con Windows 11 versione 24H2 e non presenta blocchi di aggiornamento, vi consigliamo di installare la nuova versione per godere di tutte le ultime novità e miglioramenti introdotti da Microsoft.