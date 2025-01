DS Automobiles: la nuova frontiera del lusso per competere con i grandi brand

DS Automobiles, parte del gruppo Stellantis, ha deciso di evolvere nuovamente. Il brand, che ormai ha quasi 11 anni, ha imposto un nuovo obiettivo da raggiungere. DS vuol diventare ora un simbolo del lusso nell’industria automobilistica. Thierry Métroz, direttore del design, ha dichiarato che non sarà affatto una cosa semplice e che anzi il processo potrebbe richiedere anno. Ma come raggiungere questo traguardo? La risposta risiede nei dettagli. La DS N°8, nuova auto del brand, segna il primo passo verso un posizionamento più esclusivo. Il modello si ispira a Bentley e Rolls-Royce, simboli del lusso automobilistico.

Non si tratta di copiare, ma di proporre un lusso sofisticato, puntando sui materiali e sulla totale eleganza. Questa nuova direzione si riflette in scelte stilistiche precise che caratterizzano l’auto. Le linee del tetto abbassate e il parabrezza arretrato sono infatti una strategia per creare un modello che sappia fare la differenza e che sappia conquistare. Il confronto con le rivali tedesche, come Audi o Volkswagen, è inevitabile, ma DS vuole distinguersi con un carattere unico.

DS sfida la tradizione

Nonostante il marchio sia giovane, la sfida di proporsi come un nome di lusso è grande. La piattaforma Stellantis su cui sono costruite le nuove auto non limita le possibilità creative. Métroz ha affermato che le proporzioni, i materiali e l’architettura devono adattarsi al concetto di lusso, senza compromessi. È una questione di visione: come può un brand giovane diventare un nome leggendario? La risposta è chiara. La qualità deve essere assoluta. Non basta offrire una vettura performante, occorre emozionare. Questo è il cuore della strategia DS.

Guardando al futuro, il marchio non pone obiettivi di vendita per la DS N°8. L’intento è rafforzare il brand e offrire prodotti sempre più raffinati. Il prossimo passo saranno modelli come la DS 7 e la DS 4, che porteranno avanti lo spirito di esclusività. In un mercato omologato, DS vuole essere una voce fuori dal coro, con auto di carattere che sappiano distinguersi.