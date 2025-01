Qualcomm continua a innovare e sorprendere, presentando una versione alternativa del suo Snapdragon 8 Elite. Il chipset di punta annunciato a ottobre 2024. La nuova variante, denominata SM8750-3-AB, si distingue per una configurazione a sette core anziché otto. Rispetto alla versione originale, mantiene due core-Prime con clock fino a 4,32GHz e cinque core-Performance con una velocità massima di 3,53GHz. Perdendo così un core Performance.

Questa scelta potrebbe derivare da un approccio mirato all’efficienza. Qualcomm potrebbe infatti aver deciso di disabilitare uno dei core Performance su unità difettose per evitare sprechi e venderle a un prezzo inferiore. Ciò consentirebbe ai produttori di smartphone di abbattere i costi e di accedere a un chipset di alta qualità con un compromesso minimo in termini di prestazioni. Resta però da vedere come il mercato accoglierà questa variante. Se per alcuni utenti la differenza di potenza sarà impercettibile, altri potrebbero percepirla come una versione “inferiore“. Ovvero poco attraente rispetto all’originale.

Qualcomm amplia l’offerta per i dispositivi di fascia media

Le novità di Qualcomm non si fermano però al Snapdragon 8 Elite hepta-core. Stando alle indiscrezioni, l’azienda infatti, sarebbe pronta a lanciare un nuovo chipset di fascia media, denominato Snapdragon8s-Elite e identificato dal codice SM8735. Questo processore rappresenterebbe un compromesso ideale tra le prestazioni dei device di fascia premium e l’accessibilità dei modelli economici.

Le prime informazioni indicano che lo Snapdragon 8s Elite potrebbe condividere molte caratteristiche tecniche con il più avanzato Snapdragon8 Gen3. Offrendo prestazioni di livello per smartphone di fascia media. Tale strategia mira a rafforzare la presenza di Qualcomm anche nei settori di mercato meno costosi. Proponendo soluzioni competitive per produttori e utenti finali.

Con un’offerta che abbraccia sia l’ottimizzazione di unità di fascia alta sia lo sviluppo di processori dedicati a dispositivi accessibili, Qualcomm si prepara così a consolidare la sua posizione di leader nel settore tecnologico. Resta da vedere come queste procedure “strategiche” influenzeranno il mercato mondiale.