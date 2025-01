Il giorno tanto atteso dai Tifosi del Cavallino Rampante è arrivato. Lewis Hamilton è sceso in pista a bordo di una monoposto Ferrari dopo un’attesa lunga un anno dal momento in cui l’ingaggio dell’inglese è stato annunciato.

Nonostante tutti i tifosi si aspettassero l’esordio verso le ore 11.00, il rombo della Ferrari ha squarciato il silenzio. Alle ore 9.00, una vettura rossa ha iniziato a percorrere i primi metri e la conferma che fosse proprio Lewis Hamilton è arrivata dal numero 44 e dal casco giallo annunciato poco prima.

Con questo primo approccio con la vettura, l’allenamento di Lewis Hamilton è ufficialmente iniziato. Dopo l’arrivo a Maranello ad inizio settimana e il tour della Factory ecci arrivare i primi giri di pista nella nebbia che avvolge il Circuito di Fiorano.

Lewis Hamilton ha fatto impazzire i Tifosi effettuando i primi giri di pista sul Circuito di Fiorano a bordo della Ferrari SF-23

Ricordiamo che questi test non saranno dedicati alla ricerca del tempo. Sarebbe prematuro pretendere tanto anche da un sette volte campione del mondo. Il pilota inglese dovrà abituarsi a tutte le procedure della Scuderia Ferrari HP, dal volante alle comunicazioni con il proprio ingegnere di pista. Un aspetto da non sottovalutare è l’adattamento alle sensazioni a bordo della vettura, nettamente diversa dalla Mercedes che ha guidato per dodici anni.

Per il primo giro ufficiale a bordo di una monoposto di Formula 1 colorata di rosso, Ferrari ha scelto la SF-23. La livrea della vettura è stata modificata per adattarsi a quella vista sulla monoposto che ha corso la scorsa stagione. Il team ha effettuato lo stickering integrando i nuovi sponsor e chiaramente il numero 44 che capeggia sul cofano.

L’utilizzo della SF-23 è una scelta strategica in quanto è una vettura ufficiale utilizzata in due stagioni precedenti; quindi, non deve sottostare ai stringenti vincoli sui test imposti dalla FIA. In questo modo, Lewis Hamilton avrà a disposizione più chilometri da percorrere nel corso della mattinata. Nel pomeriggio toccherà a Charles Leclerc effettuare il proprio test e riprendere confidenza con una vettura di Formula 1.