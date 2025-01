L’operatore ho. lancia un’interessante offerta mobile, disponibile fino al 29 gennaio, che prevede 100 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. L’offerta è rivolta a coloro che decidono di portare il proprio numero a ho., garantendo un’opzione economica e conveniente per chi cerca una soluzione completa e senza costi nascosti.

L’incredibile offerta a tempo di ho. Mobile

L’attivazione dell’offerta ha un costo variabile, a partire da 2,99 euro, determinato dall’operatore di provenienza. Inoltre, la SIM viene fornita gratuitamente, mentre per la prima ricarica è richiesto un importo di 6 euro. Da questa cifra verrà scalato il costo del primo mese del piano tariffario, portando la spesa iniziale complessiva a soli 8,99 euro.

Tra i servizi inclusi, ho. offre la possibilità di ripartire con nuovi Giga una volta esauriti quelli a disposizione, oltre a garantire una velocità di navigazione fino a 60 Mbps sulla rete 4G. È possibile utilizzare la connessione in modalità hotspot, verificare il credito residuo tramite il numero dedicato 42121, ricevere notifiche sulle chiamate perse con il servizio SMS ho. chiamato, e usufruire di funzioni come l’avviso di chiamata e il trasferimento di chiamata.

L’attivazione della SIM è rapida e versatile, con tre modalità principali tra cui scegliere. È possibile pagare online e ricevere la SIM direttamente a casa per poi attivarla tramite l’app ufficiale, con opzioni aggiuntive come l’identificazione tramite SPID, oppure attivarla presso un’edicola o una tabaccheria. In alternativa, si può ritirare e attivare la SIM direttamente in edicola, con pagamento in contanti o carta. La grande novità è rappresentata dalla possibilità di scegliere una eSIM, pagare online e attivarla in pochi minuti, garantendo un’esperienza ancora più veloce e digitale.

Con questa offerta, ho. conferma il suo impegno a proporre soluzioni trasparenti, competitive e adattabili alle esigenze di tutti, semplificando l’accesso ai suoi servizi e mantenendo un focus sulla convenienza e sulla praticità.