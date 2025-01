L’Unione Europea ha intensificato la pressione su X ( ex Twitter). In che modo? Chiedendo dettagli sul suo algoritmo di raccomandazione. L’indagine, ufficializzata venerdì scorso, obbliga l’azienda guidata da Elon Musk a consegnare documenti interni relativi al funzionamento e alla gestione del sistema che suggerisce contenuti agli utenti. La Commissione ha anche emesso un “ordine di conservazione”, imponendo il mantenimento di tutti i documenti pertinenti per garantire la trasparenza. In più, l’organismo europeo vuole chiarire come la piattaforma moderi e amplifichi determinati contenuti.

X al centro: pressioni politiche e decisioni drastiche

Questa iniziativa nasce da crescenti preoccupazioni, soprattutto in Germania, riguardo al possibile uso improprio dell’algoritmo. Alcuni politici tedeschi sostengono che X potrebbe favorire contenuti dell’estrema destra in vista delle elezioni del 23 febbraio. Le accuse si sono intensificate dopo che Elon Musk ha espresso il proprio sostegno al partito Alternative für Deutschland (AfD). Egli lo ha infatti definito una forza in grado di salvare la Germania da un presunto “collasso economico e culturale”. Il partito, attualmente al secondo posto nei sondaggi con il 20% dei consensi, è stato così classificato parzialmente estremista dal servizio di intelligence tedesco.

Tale controversia ha scatenato una reazione politica notevole. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito “inaccettabile” il sostegno pubblico di Musk all’AfD. Mentre i ministeri della Difesa e degli Esteri tedeschi hanno sospeso le loro attività su X, lamentando insoddisfazione verso la piattaforma. A tal proposito un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che l’indagine intende monitorare le attività in corso e garantire la conformità con le leggi dell’UE. Sottolineando poi che l’iniziativa è priva di motivazioni politiche.

Le polemiche si sono intensificate dopo un’intervista su X tra Musk e Alice Weidel, leader di AfD. Durante la quale sono state avanzate affermazioni false e controverse. Damian Boeselager, membro del Parlamento europeo, ha chiesto di verificare se l’algoritmo della piattaforma rispetti le norme di trasparenza richieste dall’UE. In quanto non sarebbe accettabile che Musk amplifichi i suoi messaggi o favorisca contenuti specifici senza un controllo adatto.