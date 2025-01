Lewis Hamilton e Scuderia Ferrari HP hanno ufficialmente avviato la collaborazione più chiacchierata e attesa della Formula 1 e dell’intero motorsport. Il talento britannico è ufficialmente un pilota della Scuderia Ferrari HP a partire dal 1° gennaio 2025 ma, fino ad ora, il sette volte campione del mondo non era mai stato visto ufficialmente presso gli stabilimenti del Cavallino Rampante.

Il 20 gennaio, data che diventerà storica per entrambe le parti, Lewis Hamilton ha varcato i cancelli del quartier generale del team di Maranello da pilota della Scuderia Ferrari. Ad accoglierlo ha trovato Fred Vasseur, Team Principal, e Benedetto Vigna, CEO di Ferrari.

Oltre ai saluti di rito, Lewis Hamilton è stato immortalato insieme ad una Ferrari F40, la sua supercar preferita. Il giro della factory è proseguito passando per il Circuito di Fiorano dove ha visitato il box della pista. Immancabile la sosta alla casa di Fiorano e all’ufficio di Enzo Ferrari che affaccia direttamente sulla pista.

Il tour è proseguito con un incontro con Piero Ferrari e una visita ai principali reparti. In questo modo, Lewis Hamilton potrà prendere confidenza con le operations del team del Cavallino Rampante. A partire da domani, il pilota di Stevenage parteciperà ad una serie di riunioni tecniche e di briefing per entrare nel vivo dell’azione e prepararsi al meglio alla nuova stagione.

Il sette volte campione del mondo ha rilasciato una dichiarazione in questa giornata speciale: “Ci sono giorni che sai ricorderai per sempre. Oggi, il mio primo da pilota della Scuderia Ferrari HP, è certamente uno di quelli. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto il sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice oggi che questo sogno si realizza”,

Lewis Hamilton ha poi continuato ringraziando John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e tutti coloro che hanno riposto la propria fiducia in lui. L’anglocaraibico si sente già parte della famiglia e non vede l’ora di iniziare a lavorare al massimo delle proprie capacità per il team, per l’azienda e soprattutto per i Tifosi.

Questa giornata rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo personale e per l’intero team. Il pilota più titolato e la squadra più vincente della Formula 1 lavoreranno insieme per cercare di riportare il titolo a Maranello.