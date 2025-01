L’era Lewis Hamilton è ufficialmente iniziata per Scuderia Ferrari HP. Il sette volte campione del mondo è un pilota della Rossa di Maranello e nella giornata del 20 gennaio ha varcato i cancelli della factory.

Il primo approccio con la Gestione Sportiva è stato all’insegna di un caloroso benvenuto da parte di tutti i reparti del Cavallino Rampante ma non solo. Erano centinaia i Tifosi assiepati nei pressi della GeS, pronti a salutare il campione di Stevenage.

Stando al comunicato stampa ufficiale rilasciato da Ferrari, l’arrivo a Maranello ha permesso ad Hamilton di visitare i luoghi più iconici dello stabilimento. Dal Circuito di Fiorano alla casa di Enzo Ferrari, senza dimenticare i principali dipartimenti tecnici dove nascono le supercar e le monoposto di Formula 1.

Scuderia Ferrari HP e tutti i Tifosi hanno salutato Lewis Hamilton in visita alla Gestione Sportiva per la prima volta da pilota del Cavallino Rampante

Ma la giornata non è stata solo un momento di conoscenza e visite guidate. Alcune fonti autorevoli di settore, come Motorsport.com, indicano che Lewis Hamilton ha già iniziato il suo lavoro di pilota anche se l’avvio delle attività più importanti è previsto nei prossimi giorni.

Dopo una visita al simulatore e la scoperta di quello che sarà il volante-computer da utilizzare in pista, il tour dello stabilimento ha consentito all’inglese di familiarizzare con la prossima monoposto, quella che guiderà da pilota titolare. Inoltre, il pilota ha colto l’occasione per effettuare il calco necessario per realizzare il sedile che verrà utilizzato nel corso della stagione.

I prossimi giorni per Lewis Hamilton saranno fondamentali al fine di adattarsi alle nuove procedure di Scuderia Ferrari. Possiamo immaginare che il pilota farà lunghe sessioni al simulatore per scoprire il comportamento previsto per la vettura mentre il debutto su una monoposto del Cavallino Rampante è atteso per il 22 gennaio. La vettura scelta è la F1-75, monoposto utilizzata nella stagione 2022 di Formula 1.