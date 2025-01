Uno youtuber di StanceWorks, noto con il nome di Mike Burroughs, sta attirando l’attenzione di molti appassionati del settore automotive grazie ad un’idea del tutto affascinante quanto bizzarra. Non a caso, infatti, Burroughs ha deciso di costruire a mano una personale reinterpretazione della Ferrari F40.

Parliamo di un modello che, come tutti gli altri progetti realizzati dal marchio del Cavallino Rampante, si contraddistinguono grazie ad un design affascinante e per una serie di specifiche tecniche del tutto eccellenti. Non a caso, dunque, l’iniziativa dello youtuber ha richiesto un lavoro lungo e impegnativo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo.

Ferrari F40: la versione personalizzata

Realizzare una Ferrari in modalità fai da te non è un progetto di cui si sente parlare spesso. Ci troviamo infatti davanti ad una notizia che non fa altro che attirare l’attenzione di appassionati e non di quattro ruote. Se pensiamo che il marchio italiano di auto storiche progetta e realizza i propri modelli dopo un attento e impegnativo lavoro, l’idea di realizzare un modello a mano incuriosisce particolarmente.

Nello specifico, il lavoro che Mike Burroughs ha deciso di realizzare ha avuto una pianificazione ben precisa. Secondo quanto diffuso, infatti, nei nove mesi precedenti ha dato il via alla ricerca di pannelli della carrozzeria originali della F40. Pannelli che Burroughs ha successivamente montato su un telaio progettato in digitale utilizzando un modello CAD basato sull’originale Ferrari.

Completato il lavoro esterno, lo youtuber si è dedicato alla selezione del motore della vettura. Una ricerca, in questo caso, del tutto difficile e costosa tanto che la decisione è stata quella di implementare un motore Ferrari V12 proveniente dalla Germania. Nello specifico, si tratta di un 6,5 litri aspirato con potenza di 789 cavalli. Quel che sappiamo, inoltre, è che lo youtuber si sta attualmente dedicando alla parte meccanica del suo veicolo.