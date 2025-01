Il colosso del gaming Sony si sta preparando a portare tante novità per i propri abbonati ai vari servizi in abbonamento, tra cui in particolare PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Ogni mese, infatti, l’azienda si accinge a sorprendere sempre gli utenti con tanti videogiochi super interessanti. Come sempre, però, l’azienda si vede anche costretta ad eliminare alcuni titoli aggiunti in precedenza sul catalogo. In questi ultimi giorni, in particolare, sono stati rivelati i nomi dei videogiochi che lasceranno ufficialmente il catalogo degli abbonati a febbraio 2025.

PlayStation Plus Extra e Premium, ecco quali videogiochi lasceranno il catalogo

In questi ultimi giorni il colosso del gaming Sony ha rivelato i nomi dei videogiochi che lasceranno per sempre il catalogo riservato agli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium durante il mese di febbraio 2025. In particolare, gli utenti dovranno dire addio per il momento a ben 8 titoli. Secondo quanto è stato rivelato, questi videogiochi abbandoneranno il catalogo a partire dalla giornata del prossimo 18 febbraio 2025. Per il momento, sono stati rivelati i nomi di questi videogiochi che lasceranno a breve il catalogo degli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Nel corso dei prossimi giorni, però, l’azienda Sony potrebbe rivelare i nomi di altri titoli che lasceranno il catalogo. Staremo a vedere.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium – videogiochi che abbandoneranno il catalogo a febbraio 2025

• Bulletstorm: Full Clip Edition

• Outriders

• Scarlet Nexus

• Tales of Arise

• Tales of Zestiria

• Tales of Symphonia Remastered

• Tales of Vesperia: Definitive Edition

• The Outer Worlds: Spacers Choice Edition

Insomma, gli utenti dovranno dunque affrettarsi se non volarono perdere l’occasione di avere uno di questi videogiochi. Ricordiamo comunque che il colosso del gaming Sony sta per aggiungere al catalogo altrettanti videogiochi super interessanti. Oltre a questo, ricordiamo che sono comunque disponibili tante offerte di rilievo su PlayStation Store.