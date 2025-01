La data di lancio ufficiale per i Galaxy S25 è fissata per il 22 gennaio. Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked i cui protagonisti saranno certamente i flagship di nuova generazione. Su questi dispositivi è stato detto molto e fra due giorni potremo avere conferma di tutte le novità che i tecnici coreani hanno pensato.

I rumor si sono susseguiti incessanti e l’attesa verso il keynote è elevatissima. Le informazioni emerse sono state spesso contrastanti, per questo gli utenti non vedono l’ora di scoprire quali sorprese aspettarsi dai Galaxy S25 in termini di hardware e funzionalità.

Al fine di arrivare preparati al giorno del lancio, una fonte anonima riportata da Gizmochina ha svelato i presunti prezzi dei Galaxy S25. Il costo dei tre device si riferisce al mercato Europeo, quindi esattamente il prezzo che potremo leggere sugli scaffali dopo l’annuncio dei top di gamma Samsung.

Possiamo scoprire il prezzo di lancio di tutti i modelli Samsung Galaxy S25 con un paio di giorni di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale

Di solito il prezzo deciso per il Vecchio Continente è lo stesso in tutti i Paesi; quindi, anche in Italia potremmo vedere queste cifre in fase di acquisto. Inoltre, la nuova indiscrezione svela anche i tagli di memoria che saranno disponibili al lancio.

Secondo la fonte rimasta anonimia, i prezzi dei Galaxy S25 partiranno da 909 euro, con tale cifra si riferisce allo smartphone base dotato di 128 GB di memoria interna. Per la variante da 256 GB, invece, saranno necessari 969 euro.

Passando al Galaxy S25+, ci aspettiamo un’unica variante da 256 GB venduta a 1159 euro. Anche per il Galaxy S25 Ultra sarà commercializzato un solo modello da 256 GB con prezzo di lancio fissato a 1459 euro.

Se consideriamo veritiere e accettabili queste cifre, e non ci sono motivi per non farlo, il prezzo di lancio dei Galaxy S25 sarà simile a quello dei predecessori. Si tratta di un’ottima notizia considerando che precedenti indiscrezioni indicavano un possibile aumento dei prezzi per i nuovi modelli.

Non resta che attendere ancora poche ore per verificare se questa indiscrezione troverà conferma nelle parole di Samsung o ci saranno cambiamenti dell’ultimo minuto.