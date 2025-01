Mancano ormai pochissimi giorni al debutto ufficiale della nuova serie di punta del produttore tech Samsung. Ci stiamo riferendo ai prossimi smartphone appartenenti alla serie Samsung Galaxy S25 e sappiamo che saranno annunciati ufficialmente durante il noto evento Unpacked di Samsung che si terrà il 22 gennaio 2025. Di questi dispositivi sono arrivate fino ad ora numerose informazioni, ma a quanto pare non basta. Nel corso delle ultime ore, infatti, il modello Plus è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench.

Samsung Galaxy S25 Plus, nuovo device avvistato sul portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Samsung è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al modello che arriverà sul mercato con il nome di Samsung Galaxy S25 Plus.

Quest’ultimo, secondo quanto è emerso, è stato riportato sui benchmark in questione con il numero di modello SM-S936B. Lo smartphone è riuscito a totalizzare su Geekbench 2721 punti in single core e 9435 punti in multi core. Quello che però c’è di interessante di questi benchmark sono sicuramente le presunte specifiche tecniche.

Stando a quanto riportato, infatti, il prossimo Samsung Galaxy S25 Plus sarà alimentato da un processore con 6 core da 3.53 GHz e da 2 core da 4.47 Ghz, il tutto supportato da una GPU Adreno 830. Questi risultati lasciano dunque intendere che a bordo troveremo uno dei più potenti processori di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite con in accoppiata almeno 12 GB di memoria RAM. Tuttavia, questo andrebbe a contrastare alcuni rumors emersi nelle scorse settimane, secondo i quali il processore prescelto da Samsung sarebbe il soc Exynos 2500. Tra le altre caratteristiche, comunque, sappiamo che questo nuovo device avrà installato a bordo il sistema operativo Android 15 con la nuova interfaccia utente personalizzata da Samsung, ovvero la One UI in versione 7.0.