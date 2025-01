Very Mobile, l’operatore semivirtuale del gruppo WindTre, sta proponendo un’opportunità interessante per i suoi clienti. Dopo aver introdotto la rete 5G nel novembre 2024, ora sta ricordando ai suoi utenti selezionati che è possibile attivare gratuitamente l’opzione VeryFull Speed5G. Si tratta di un vantaggio disponibile fino al 31 marzo 2025. Grazie a cui è possibile sperimentare la velocità di quinta generazione senza alcun costo extra.

Very Mobile: come attivare il 5G e i benefici dell’offerta

L’iniziativa di Very Mobile è stata avviata tramite una campagna SMS che ha raggiunto alcuni clienti che non hanno ancora attivato l’opzione 5G. L’SMS invita a rispondere con il codice “VERY5G” per attivare il servizio gratuito. La promozione riguarda principalmente coloro che hanno attive offerte a partire da 4,99€ al mese. Mentre in caso di tariffe più elevate, i clienti potranno usufruire della promozione senza limiti di tempo.

Dal 25 novembre 2024, il gestore ha incluso ufficialmente la possibilità di utilizzare il 5G nelle sue offerte. I nuovi iscritti potranno approfittare dell’accesso alla rete5G con una spesa mensile che parte da 5,99€ al mese. Ma a condizione che attivino l’opzione prima del 20 gennaio 2025. Dopo tale data, solo le offerte con un prezzo minimo di 9,99€ al mese includeranno il 5G, salvo ulteriori modifiche.

Per i clienti che già utilizzano offerte che non prevedono il 5G, è possibile attivare l’opzione Very Full Speed 5G a un costo di 0,99 centesimi al mese, con il primo gratuito. Quest’opzione consente di navigare alla massima velocità disponibile sulla rete-5G. La quale raggiunge fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Se il cliente si trova in una zona non coperta dal 5G, la velocità di navigazione passerà al 4G. Ma sempre con performance superiori rispetto al piano base. Arrivando fino a 300Mbps in download e 100Mbps in upload.

In alternativa, quelli già iscritti possono attivare l’opzione direttamente dall’app Very Mobile, sezione “Gestisci offerta”, o tramite il Servizio Clienti. L’opzione 5G è disponibile anche per chi aveva precedentemente attivato il 4G, ma con un costo di 0,99cent., senza il primo mese gratuito. Questo aggiornamento comporterà la disattivazione automatica del piano 4G.