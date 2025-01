Instagram è pronto ad introdurre una delle sue funzionalità più controverse, riadattandola all’era dei video corti. Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha annunciato in un videomessaggio che una nuova scheda nel feed di Reels mostrerà i video che sono piaciuti agli amici di un utente o su cui hanno commentato. Gli utenti potranno vedere quali amici hanno messo “Mi piace” a un video, un ritorno al vecchio feed “Attività” di Instagram eliminato nel 2019.

Ecco cosa sappiamo ed il virgolettato di Mosseri

“Vogliamo che Instagram non sia solo un luogo dove consumare contenuti divertenti, ma uno in cui ci si connette con gli amici attraverso quei contenuti”, cosi Mosseri. Nel nuovo feed, sarà possibile vedere quali amici hanno messo “Mi piace” a un post e quali hanno lasciato una “nota” temporanea su un Reel.

Questa novità potrebbe sembrare interessante d’impatto, ma considerando le critiche ricevute in passato dal feed “Attività”, è probabile che molti utenti non vogliano che i loro amici vedano tutti i Reels che hanno apprezzato. Potrebbe anche scoraggiare le persone dall’interagire pubblicamente con i contenuti per evitare che vengano mostrati a tutti i loro amici. Inoltre, non è detto che si condividano interessi o hobby solo perché si è amici di qualcuno: per molte persone, è la natura iper-personalizzata di TikTok che rende l’esperienza interessante.

Sguardo su altre piattaforme

Altre piattaforme come X hanno preso la direzione opposta nascondendo i post piaciuti agli utenti, in parte perché le persone venivano spesso “beccate” a mettere “Mi piace” a contenuti imbarazzanti. Meta non ha ancora chiarito se gli utenti potranno scegliere di non far visualizzare la propria attività nel nuovo feed di Reels.

Instagram potrebbe trarrne vantaggio se il suo principale rivale, TikTok, fosse costretto a ritirarsi dagli Stati Uniti. Reels è la risposta di Instagram a TikTok, ma molti creatori e utenti affermano che l’atmosfera su Reels non è all’altezza di quella coltivata da TikTok. Mentre la nuova funzionalità potrebbe alimentare il coinvolgimento e attirare alcuni utenti nel feed di Reels, potrebbe anche avere l’effetto opposto per coloro che non vogliono che tutti i loro interessi vengano trasmessi.

Insomma, un ritorno al passato molto importante, ma i riscontri degli utenti faranno la differenza.