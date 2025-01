Il 22 gennaio si terrà l’evento Galaxy Unpacked durante il quale Samsung presenterà ufficialmente i nuovissimi Galaxy S25. La famiglia di device top di gamma sarà composta da tre modelli dotati di soluzioni tecniche uniche e all’avanguardia, pensate per stupire gli utenti.

In questo articolo ci concentreremo sul raccogliere tutte le indiscrezioni emerse in questi mesi per delineare la possibile scheda tecnica del Galaxy S25 Ultra, il device più prestazionale del trio. Lo smartphone sarà composto da un display Dynamic AMOLED 2X dotato di una diagonale da 6.9 pollici. Il pannello raggiungerà la risoluzione WQHD pari a 3.120 x 1.440 pixel, con un refresh rate a 120Hz.

Si tratta di una soluzione che consentirà di godere dei contenuti multimediali, migliorare la produttività o divertirsi con il gaming mobile. Tutte le operazioni saranno supportate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Il chipset potrà contare su una frequenza operativa più alta rispetto alla versione standard, così da ottenere maggiori prestazioni quando necessario.

Abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni note sul Galaxy S25 Ultra per stilare una scheda tecnica del flagship prima del lancio ufficiale di Samsung

I nuovi flagship arriveranno con 12GB di memoria RAM ma precedenti indiscrezioni hanno indicato il possibile debutto di una variante da 16GB di RAM. I tagli di memoria interna disponibili dovrebbero essere i classici 256/512 GB e 1 TB.

Passando al comparto fotografico, Samsung ha scelto di equipaggiare una fotocamera frontale 12 MP mentre, il comparto posteriore sarà composto da quattro ottiche. La principale da 200 MP sarà affiancata un sensore ultra-wide da 50 MP e due teleobiettivi, uno da 10 MP e uno periscopico da 50 MP in grado di raggiungere, rispettivamente, uno zoom ottica da 3X e 5X.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh per garantire l’autonomia necessaria a soddisfare le esigenze degli utenti. In ogni caso, sarà presente il supporto alla ricarica rapida a 45W in modalità cablate e la ricarica wireless con standard Qi2 a 25W. Il software pensato da Samsung per i Galaxy S25 Ultra è la One UI 7 basata su Android 15 e ottimizzata con l’Intelligenza Artificiale.