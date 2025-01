Le indiscrezioni riguardanti il lancio della famiglia Samsung Galaxy S25 non si fermano neanche a poche ore dal lancio ufficiale. Gli smartphone dell’azienda coreana sono molto attesi e i leaker condividono ogni nuovo dettaglio non appena viene a galla.

In attesa del 22 gennaio, giorno in cui si terrà l’evento Galaxy Unpacked, abbiamo raccolto tutte le informazioni in nostro possesso per stilare la scheda tecnica dei Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. In attesa che Samsung sollevi il sipario, però, dobbiamo affidarci alle indiscrezioni per ottenere ulteriori dettagli.

Stando a quanto emerso in questi minuti, l’azienda coreana ha voluto integrare in maniera più profonda l’Intelligenza Artificiale all’interno del sistema operativo. Sappiamo già che la One UI 7 sarà basata su Android 15, ma l’interfaccia proprietaria potrà contare sulle funzionalità avanzate ed evolute offerte da Gemini.

Samsung ha scelto di rendere i Galaxy S25 degli smartphone spinti dall’Intelligenza Artificiale grazie a Gemini e alla One UI 7

La collaborazione tra Samsung e Google permetterà di sfruttare le feature AI come “Now Brief”. Questo nuovo widget da inserire nella schermata di blocco consentirà agli utenti di avere sempre sotto controllo le principali informazioni disponibili sul proprio smartphone.

Le schede principali sono tre, una denominata Buongiorno e dedicata alle previsioni meteo e alla sincronizzazione con i wearable Samsung per ottenere il punteggio energetico. La seconda, invece, prende il nome di “Per il tuo viaggio” e mostra scorciatoie per Google Maps e per i servizi di streaming musicale. Infine, la terza è “Riassunto della sera” e offre un riepilogo della giornata sotto forma di obiettivi fitness raggiunti o da completare

La particolarità di questa feature è legata alla profondità di integrazione per Gemini che può dialogare con tutte le principali app di sistema. Inoltre, pronunciando il comando vocale ‘Hey Gemini’ sarà possibile richiamare l’assistente per chiedergli qualsiasi informazione da ricercare in rete o sul dispositivo.