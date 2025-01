Google sta ampliando le funzionalità di Gemini con un nuovo strumento chiamato Gemini Live, progettato per migliorare l’interazione durante le videochiamate su piattaforme come Google Meet. Questa innovazione consente agli utenti di porre domande in diretta e di gestire file come PDF e presentazioni in modo più dinamico, aumentando l’efficacia delle riunioni virtuali.

Domande in diretta con intelligenza artificiale

Una delle funzionalità principali di Gemini Live è la possibilità di porre domande contestuali durante una presentazione o la lettura di un documento condiviso. L’intelligenza artificiale di Gemini è in grado di:

Analizzare in tempo reale il contenuto discusso o mostrato durante la chiamata.

Rispondere a domande specifiche, come “Puoi spiegare meglio questo punto?” o “Quali sono i dati chiave di questa tabella?”.

Generare riassunti o approfondimenti, facilitando la comprensione per tutti i partecipanti. Questa funzione si rivela particolarmente utile in contesti aziendali o educativi, dove la chiarezza e la collaborazione sono fondamentali.

Gemini Live introduce strumenti per interagire in tempo reale con documenti condivisi, come PDF, fogli di calcolo o slide. Tra le nuove possibilità:

Evidenziare sezioni specifiche di un file durante la presentazione.

Consentire ai partecipanti di aggiungere commenti o note visibili a tutti.

Fornire analisi approfondite di documenti complessi, ad esempio sintetizzando dati da un report o confrontando informazioni tra file diversi.

Questa gestione avanzata rende le riunioni più produttive e coinvolgenti, eliminando la necessità di consultare file separatamente. Gemini Live punta a rendere le videochiamate più interattive, garantendo che tutti i partecipanti possano contribuire attivamente. L’uso dell’intelligenza artificiale riduce i tempi morti e migliora la collaborazione, trasformando le riunioni in esperienze più fluide e produttive.

La funzione è progettata anche per essere accessibile a persone con difficoltà visive o uditive, grazie a trascrizioni e sintesi automatiche. Google prevede di integrare Gemini Live nelle piattaforme compatibili entro il secondo trimestre del 2025. Gli utenti di Google Workspace saranno tra i primi a poter testare queste funzionalità, che saranno progressivamente estese a tutti gli account.