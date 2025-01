Galaxy Ring di Samsung si rinnova, ampliando la serie di opzioni disponibili. Dal 22 gennaio, il dispositivo sarà offerto anche nelle taglie 14 e 15, confermando le anticipazioni del leaker Max Jambor. Con queste nuove aggiunte, l’anello smart sarà acquistabile in 11 diverse misure, dalla 5 alla 15. Adattandosi così a un pubblico sempre più ampio. Gli utenti potranno scegliere tra tre raffinate tonalità. Ovvero Titanium Black, TitaniumSilver e TitaniumGold. Ma le novità non finiscono qui. In quanto il Galaxy Ring sarà distribuito in 15 nuovi mercati, raggiungendo un totale di 53 paesi, inclusa l’Italia. Tale espansione conferma l’impegno di Samsung nel consolidare la sua presenza nel mondo con prodotti innovativi. Capaci di combinare tecnologia e stile.

Innovazioni per il sonno: Samsung Health si arricchisce

In contemporanea a tutto ciò, Samsung introduce importanti aggiornamenti al software del Galaxy Ring. Attraverso un upgrade dell’app Samsung Health, previsto per il 2025, saranno integrate tre funzioni avanzate per migliorare la qualità del sonno. La prima è un sistema di analisi ambientale che esamina temperatura, umidità, qualità dell’aria e luce nella stanza. In modo da fornire suggerimenti su come ottimizzare le condizioni per dormire meglio. Collegando il Galaxy Ring a SmartThings, sarà possibile regolare automaticamente l’ambiente circostante, garantendo il massimo comfort.

La seconda novità è una guida personalizzata sugli orari del riposo. Basandosi sulla routine del proprietario e sui dati raccolti dal Galaxy Ring o dal GalaxyWatch, questa funzione suggerirà il momento ideale per coricarsi. Per attivarla, sarà necessario indossare il dispositivo per almeno tre notti consecutive. Infine, il tracker Mindfulness offrirà supporto per il benessere mentale. Insieme ad esercizi di meditazione e respirazione mirati a favorire un sonno rigenerante.

Con queste innovazioni, Samsung punta a rivoluzionare il modo in cui le persone monitorano e migliorano il loro riposo e molto altro ancora. Integrando tecnologia avanzata e soluzioni pratiche per il proprio benessere quotidiano.