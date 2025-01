Con la presentazione Galaxy Unpacked prevista per il 22 gennaio, Samsung renderà ufficiale la famiglia Galaxy S25. I prossimi flagship del produttore coreano si preannunciano estremamente interessanti grazie ad una scheda tecnica di assoluto livello.

Samsung non ha condiviso informazioni ufficiali in merito ma le indiscrezioni trapelate in questi mesi hanno permesso di scoprire quale sarà la dotazione hardware dei dispositivi. Dopo aver raccolto tutte le possibili componenti del Galaxy S25 Ultra, proviamo a scoprire quali saranno gli elementi principali che caratterizzeranno i Galaxy S25 e S25+.

I due flagship condivideranno parte dele caratteristiche tecniche, con la variante Plus che potrà contare su qualche cambiamento in termini di dimensioni. Infatti, entrambi i modelli saranno caratterizzati da un display Dynamic AMOLED 2X che avrà una diagonale da 6,2 pollici per il modello base e da 6.7 pollici per il Plus.

I Galaxy S25 e S25 non hanno più segreti, svelata la scheda tecnica dei flagship Samsung a poche ore dalla presentazione ufficiale

Nel primo caso, la risoluzione sarà Full HD+ pari a 2.340 x 1.080 pixel mentre nel secondo si raggiungerà la risoluzione WQHD da 3.120 x 1.440 pixel. Su tutti e due i pannelli si raggiungeranno i 120 Hz come frequenza di aggiornamento.

Le prestazioni dei due smartphone saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versione potenziata del chipset realizzato da Qualcomm. Il sistema potrà contare su 12GB di RAM e tagli di memoria da 128GB e 256GB rispettivamente.

Il comparto fotografico sarà condiviso tra i due terminali, con un sensore principale da 50MP, un’ottica ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 12MP ottimizzata per selfie e videochiamate.

La batteria del Galaxy S25 sarà da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W mentre quella del Galaxy 25+ da 4.900 mAh con ricarica rapida a 45W. Per entrambi, sarà presente l’interfaccia proprietaria One UI 7 basata su Android 15.