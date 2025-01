Giovedì prossimo Samsung presenterà ufficialmente la serie Samsung Galaxy S25 e nelle scorse ore il colosso coreano ha svelato la nuova versione di Over the Horizon, la famosissima canzone che da anni ormai funge da suoneria dei suoi smartphone e che sarà ovviamente preinstallata anche sui nuovi telefoni dell’azienda.

Ecco tutto ciò che sappiamo

C’è da dire, infatti, che ogni anno il produttore coreano lancia una nuova versione della sua suoneria e la fa esordire con la nuova generazione della sua gamma di punta e il 2025 non fa eccezione.

Per la nuova versione di Over the Horizon il produttore coreano ha deciso di chiedere l’aiuto di una jazz band al completo e, pertanto, il risultato è un brano che suona più soul e vibrante.

A dire di Samsung, questa nuova interpretazione di Over the Horizon “evoca un giorno ideale e un futuro pieno di speranza“.

Questa nuova versione della popolare canzone è stata creata da Jacob Mann, un compositore, pianista e arrangiatore di Los Angeles ed è stata catturata con audio spaziale e masterizzata in Dolby Atmos dall’ingegnere Will Kennedy.

Inoltre, è già presente in rete un breve video pubblicato da Samsung su YouTube e dedicato alla realizzazione della nuova suoneria, con Jacob Mann che spiega come è nata e a cosa si è ispirato l’artista. Una curiosità sfiziosa per chi fosse interessato al processo di creazione di questa nuova melodia in collaborazione con Samsung.

Mercoledì 22 gennaio Samsung presenterà Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, che potranno contare su questa nuova suoneria predefinita. Ma il colosso coreano potrebbe lanciare anche un altro modello nei mesi successivi, ossia una variante Slim: insomma, sono attese ulteriori novità significative e ne sapremo di più nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

In sostanza, le prossime settimane si preannunciano piuttosto intense per il colosso coreano.