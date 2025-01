È ormai da diverso tempo che il produttore tech Oppo sta investendo molto anche nel settore dei dispositivi pieghevoli. L’azienda ha infatti presentato ufficialmente fino ad ora diversi device di questa tipologia e a quanto pare ne arriverà molto presto un altro. Ci riferendo questa volta ad un nuovo smartphone foldable, ovvero il prossimo Oppo Find N5. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato in rete nei database del noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Oppo Find N5, il nuovo foldable di Oppo passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone foldable di Oppo è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find N5, il quale è stato registrato sul portale con il numero di modello PKH110. I benchmark appena pubblicati non fanno ovviamente che confermarci alcune delle presunte specifiche tecniche di questo dispositivo.

Nello specifico, i benchmark di Geekbench ci confermano la presenza a bordo di uno dei potenti processori di casa Qualcomm. Si tratta del potente soc Snapdragon 8 Elite. Il modello testato in questi benchmark è stato poi supportato dal taglio di memoria comprendente 16 GB di RAM. Tuttavia, è probabile che al suo debutto l’azienda deciderà di proporlo in altri tagli di memoria. Oltre a questo, sembra essere confermata la presenza a bordo del sistema operativo Android 15.

Per quanto riguarda i punteggi, invece, il nuovo foldable di Oppo ha totalizzato 3083 punti in single core e 8865 punti in multi core. Queste sono le informazioni che ci ha da poco confermato Geekbench. Tuttavia, nel corso delle scorse settimane erano già emersi svariati rumors e indiscrezioni. Stando a quanto riportato, il prossimo Oppo Find N5 sarà dotato di un display esterno con una diagonale pari a 6.4 pollici, mentre all’interno una volta aperto lo smartphone vanterà la presenza di un ampio pannello con una diagonale da ben 8 pollici. La risoluzione del display sarà sicuramente elevata (si parla di una risoluzione pari a 2k) ed entrambi i pannelli dovrebbero avere una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.