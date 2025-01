Torniamo nel mondo dei motori e lo facciamo con una macchina iconica in questo settore, ma in una sua versione speciale. Parliamo della nuova Mazda MX-5 potenziata, la quale è stata appena presentata.

Una macchina revisionata in tutti i suoi punti, ma soprattutto nella sua aggressività su strada.

Mazda MX-5, adesso potenziata?

Come già svelato precedentemente, Mazda ha finalmente presentato presso il Tokyo Auto Salon, la nuova versione della MX-5 potenziata. Parliamo di una nuova edizione limitata per il solo mercato giapponese, basata sul modello soft-top. Questo nuovo veicolo avrà sicuramente delle migliorie al motore e vari cambi estetici e tecnici.

Il propulsore 2.0 litri aspirato del nuovo modello della Mazda MX-5, riceve un incremento di potenza, arrivando a toccare i 197 CV dai 181 CV di partenza. Trattiamo il secondo aumento di potenza per la generazione in questione di automobile, dopo quello del 2018. La stessa casa automobilistica afferma che il cambiamento sarà percepibile grazie alla leggerezza del veicolo.

Dal punto di vista estetico la nuova Mazda MX-5 potenziata si discosta di molto grazie al nuovo kit aerodinamico dedicato e la sua colorazione Aero Gray. Essa porta con se dei cerchi forgiati Rays TE37 con dei pneumatici Yokohama Advan AD09. L’impianto frenante si è voluto far trascinare dalla sicurezza dei freni Brembo per gli anteriori e uno scarico Fujitsubo.

Per quanto riguarda gli interni avremo dei sedili sportivi Recaro con cinture a 4 punti Sabelt. La parte del volante, leva del cambio, freno a mano e console centrale sono tutti rivestiti in Alcantara.

La produzione della nuova Mazda MX-5 sarà limitata a 200 esemplari, per un prezzo di 7 milioni di yen. Gli stessi ordini apriranno in Giappone in autunno. Nel caso che non vi riuscirete ad aggiudicarvi uno dei 200 esemplari, la stessa Mazda produrrà una versione standard di questo modello. Quest’ultima avrà le stesse caratteristiche escludendo l’aumento della potenza, lo scarico sportivo e i sedili in Recaro con inizio di produzione verso la metà del 2025.