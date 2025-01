Ottima opportunità di risparmio per tutti gli utenti che vogliono acquistare le cuffie da gaming di casa Logitech, infatti in questi giorni arrivano le migliori occasioni del momento su Amazon, con la possibilità di mettere le mani sulle Logitech G G435 Lighstpeed, cuffie di ottima qualità adatti ad ogni console o dispositivo.

La prima cosa che notiamo osservandole da vicino è un design pressoché unico nel loro genere, in termini di combinazione cromatica, capace quindi di renderle molto più vicine alla community dei giovani, sempre pronti a godere di un’estetica qualitativamente elevata. Sono cuffie wireless, ovvero si collegano direttamente alla sorgente audio senza fili, ovvero senza un collegamento fisico diretto, anche grazie alla portabilità che viene estesa con una batteria ricaricabile che risulta disporre di una autonomia complessiva che può raggiungere fino a 18 ore continuative di utilizzo.

Premete qui ed iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, dove trovare i codici sconto gratis ed i prezzi più bassi del momento.

Amazon da pazzi: cuffie Logitech in promozione

Le cuffie Logitech sono in promozione su Amazon con un risparmio superiore al normale, infatti il prezzo consigliato di 87,99 euro, viene ridotto del 49%, per arrivare così a poter spendere solamente 44,59 euro. La colorazione in promozione è proprio “Bianco”, non vi assicuriamo che le altre disponibili abbiano esattamente lo stesso identico prezzo. Se volete acquistarle, dovete collegarvi qui.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, o di altri mdoelli in commercio, sono sufficientemente leggere, tanto da pesare solamente 165 grammi, sono comode per essere tranquillamente indossate tutto il giorno. Sulla superficie si trovano microfoni per la gestione delle chiamate, che permettono di sentire un audio di qualità, senza voce metallica o limitazioni particolari. I driver da 40 millimetri, compatibili con Dolby Atmos, sono perfetti per riuscire a godere di una qualità superiore alla fascia di prezzo di posizionamento.