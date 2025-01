Il trailer di annuncio per Nintendo Switch 2 ha permesso di scoprire in anteprima la console. Insieme al nuovo design, le novità hardware sono molte e interessanti, a partire dai joy-con ridisegnati passando per il piedino di supporto più ampio.

Oltre a dedicarsi alla console, Nintendo ha mostrato anche altre cose con il teaser trailer. Nel filmato, infatti, si può notare che la console sta riproducendo un titolo che gli appassionati non avranno faticato a riconoscere. Il gioco in questione è chiaramente Mario Kart ma, a giudicare dalle immagini, non si tratta di uno dei capitoli già pubblicati.

Il teaser trailer di Nintendo Switch 2 ha permesso di svelare le prime immagini di quello che a tutti gli effetti è un nuovo capitolo di Mario Kart. Il titolo si appresta a diventare uno dei giochi di punta della nuova console portatile e, quasi certamente, sarà disponibile al lancio.

Un nuovo capitolo di Mario Kart è in arrivo su Nintendo Switch 2, il teaser trailer della console svela le prime immagini

Ricordiamo che Mario Kart 8 è l’ultimo capitolo attualmente giocabile e il lancio risale al 2014 con il debutto su Wii U. A distanza di circa tre anni, Nintendo ha pubblicato il medesimo capitolo anche su Nintendo Switch e il successo è stato immediato.

Mario Kart 8 è diventato il titolo più venduto di sempre per la console, totalizzando oltre 64 milioni di copie. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno continuato a lavorare per offrire ai giocatori un’esperienza sempre nuova e coinvolgente.

Grazie al recente DLC, Mario Kart 8 è diventato ancora più ricco di attività arrivando a contare ben 96 circuiti differenti. Si tratta di una cifra doppia rispetto ai contenuti disponibili al momento del lancio che confermano il supporto di Nintendo al proprio titolo di riferimento.

Purtroppo, le informazioni riguardanti la Switch 2 e il nuovo Mario Kart sono molto limitate. Ci aspettiamo che il debutto possa avvenire tra aprile e maggio, a pochi giorni di distanza dalla presentazione ufficiale della console