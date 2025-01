Clamoroso: Nintendo Switch 2 avrà una potenza di calcolo di 1,71 TFLOPS in modalità portatile e di 3,1 TFLOPS in modalità docked. I dati non ufficiali sono stati condivisi in rete dall’utente di Famiboards ZachyCatGames che, analizzando il codice, è riuscito a scoprire le velocità di clock della GPU in entrambe le configurazioni.

undocked/portatile: 561MHz ⇒ 1,71 TFLOPS

docked: 1.000MHz ⇒ 3,1 TFLOPS

I numeri in termini assoluti dicono poco, confrontandoli invece con ciò che offre la concorrenza siamo in grado di capire quale potrebbe essere il posizionamento della nuova console sul mercato. La Xbox Series S, ad esempio, offre 4 TFLOPS di potenza di calcolo, superiori ai 3,1 di Switch 2 utilizzata in modalità docked, anche se poi non così distanti.

Ad ogni modo, Switch 2 avrà una potenza di calcolo inferiore in confronto alla console di Microsoft ma rispetto a questa è dotata di supporto nativo alle tecnologie NVIDIA DLSS Super Resolution e Ray Reconstruction – più utile la prima della seconda per migliorare le prestazioni, visto che il Ray Reconstruction rischierebbe di impegnare troppa GPU peggiorando l’esperienza di gioco complessiva.