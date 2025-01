Presentato nelle scorse ore il un nuovo pacchetto di modifiche dedicato alla BMW Serie 7. Ad attirare l’attenzione con questa attesa novità è stato il preparatore tedesco Larte Design.

Si tratta di un kit che va ad offrire delle modifiche estetiche. Modifiche che puntano a cambiare il look della berlina della casa automobilistica di Monaco di Baviera. Non a caso, infatti, il nuovo pacchetto ha lo scopo di donare un tocco di maggiore sportività alla vettura e, di conseguenza, maggiore grinta. Le novità non si fermano però semplicemente a cambiamenti in termini di stile. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che potrebbero interessare davvero tanti appassionati del marchio BMW.

BMW 760i: più sportività con il nuovo pacchetto

E’ proprio Larte Design ad attirare l’attenzione degli appassionati di quattro ruote con la presentazione del nuovo pacchetto di modifiche denominato Larte Perfomance. Nello specifico, Larte Performance va a donare alla BMW 760i una serie di cambiamenti che rendono il look più sportivo.

Trova spazio un nuovo splitter anteriore in fibra di carbonio di alta qualità, minigonne laterali aerodinamiche e altre soluzioni che consentono di andare ad ottimizzare le prestazioni del veicolo. Inoltre, il lavoro effettuato dagli esperti ha consentito di effettuare delle modifiche anche sugli specchietti retrovisori esterni. Non passa di certo inosservata la novità, introdotta con il pacchetto, che riguarda nuovi copriruota e luci di stop che puntano ad ottimizzare la visibilità durante la guida.

Per quanto riguarda la meccanica, nonostante le diverse modifiche apportate per rendere la BMW 760i del tutto più sportiva e aggressiva, non sono stati effettuati cambiamenti. Rimane dunque invariato il mild-hybrid a 48 Volt della BMW 760i con motore V8 TwinTurbo a benzina di serie da 4,4 litri con 536 CV e 750 Nm di coppia. In merito ai prezzi del pacchetto Larte Performance non sono però stati rilasciati dettagli.