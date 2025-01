Nelle scorse ore, Nintendo ha annunciato la Switch 2. La console portatile di nuova generazione è stata svelata tramite un trailer pubblicato su YouTube che permette di apprezzare le rinnovate forme e alcune delle funzionalità introdotte con questo modello.

Il lancio ufficiale di Nintendo Switch 2 è fissato, invece, per il 2 aprile. L’azienda nipponica ha fissato un evento Direct in cui si analizzerà in maniera più approfondita la console. Inoltre, il l’evento di lancio sarà accompagnato da una campagna marketing a livello globale che permetterà al brand di mostrare la console nelle principali città.

Nonostante tutte queste conferme da parte di Nintendo, i mercati non sembrano aver accolto con entusiasmo la Switch 2. A giudicare dall’andamento del titolo in borsa, le quotazioni delle azioni sono calate dell’8% rispetto al valore precedente all’annuncio.

Il teaser trailer di Nintendo Switch 2 ha spiazzato gli investitori che hanno iniziato a vendere le azioni facendo crollare il titolo in borsa

Le motivazioni per cui gli investitori non hanno gradito l’annuncio non sono chiare. Possiamo immaginare che gli azionisti si aspettassero un qualcosa in più, magari una vera e propria presentazione piuttosto che un teaser trailer.

Secondo l’analista Hideki Yasuda di Toyo Securities, il mercato ha reagito male in quanto la console rappresenta esattamente quello che ci si aspettava. Le indiscrezioni trapelate hanno permesso di familiarizzare con la scheda tecnica e il video di lancio ha confermato quanto già si sapeva senza alcun effetto wow. Nonostante ciò, l’analista si aspetta che il 2 aprile, giorno della presentazione ufficiale, Nintendo possa giocare qualche asso nella manica per stupire il proprio pubblico.

Stando ad altri report, invece, il calo delle azioni potrebbe essere legato alle indiscrezioni riguardanti il prezzo previsto per la Switch 2. Alcuni leak lasciano intendere che la console avrà un prezzo vicino ai 500 dollari, una cifra nettamente più alta rispetto al modello precedente.

Questo importo metterebbe la console Nintendo in diretta competizione con prodotti come ASUS ROG Ally, Valve Steam Deck e Logitech G Cloud che possono offrire una versatilità maggiore e un catalogo titoli più ampio.