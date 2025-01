WhatsApp è ormai uno degli strumenti più utilizzati per la messaggistica istantanea. Basta pensare essa viene utilizzata dal 97% della popolazione in Italia. La sua capacità di restare una delle app preferite del mondo però non è casuale. Il team di Meta, infatti, lavora costantemente per migliorare l’esperienza degli utenti. Non a caso vengono introdotte sempre nuove funzionalità e perfezionate quelle già esistenti. L’app non è solo un mezzo di comunicazione. Ma una piattaforma che evolve in continuazione per rispondere alle esigenze quotidiane di chi la usa. Le recenti novità sono appunto la testimonianza di questo impegno. Il tutto con l’obiettivo di semplificare la messaggistica e renderla sempre più interattiva.

WhatsApp: una comunicazione più ricca e interattiva

Tra le innovazioni più recenti, vi è la possibilità di creare adesivi personalizzati direttamente da un selfie. Questa funzione è al momento disponibile solo per i dispositivi Android. Ma dovrebbe arrivare anche su iOS nei prossimi mesi. Per utilizzarla, basta scattare un autoscatto e, con un semplice click, trasformarlo in uno sticker da inviare in chat. In più è stata introdotta la possibilità di condividere pacchetti di adesivi con i propri contatti. Offrendo così una maggiore personalizzazione e divertimento nelle conversazioni.

Oltre agli adesivi, WhatsApp ha ampliato anche le opzioni legate agli effetti della fotocamera. Già disponibili per le videochiamate dal 2024, ora questi possono essere utilizzati anche su foto e video. Permettendo di applicare filtri, sfondi ed effetti speciali. Un’aggiunta che arricchisce ulteriormente la possibilità di personalizzare il contenuto inviato. Così da rendere le chat più vivaci e divertenti. Un’altra novità interessante riguarda le reazioni ai messaggi. Le quali ora possono essere aggiunte con un semplice doppio tap. Questa opzione consente di esprimere rapidamente il proprio consenso o disappunto. Utilizzando le reazioni più comuni senza dover aprire ulteriori menu.

Infine, una delle novità più apprezzate è la trascrizione dei messaggi vocali. Seppur disponibile al momento solo su iPhone, la funzione consente di leggere il contenuto dei messaggi vocali senza bisogno di ascoltarli. Una grande comodità soprattutto in ambienti rumorosi o quando non si può sentire l’audio. Insomma tutti questi miglioramenti sono parte di un processo che mira a semplificare l’utilizzo quotidiano dell’app.