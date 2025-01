Nel corso del 2025, Apple potrebbe presentare un ulteriore dispositivo da affiancare alla famiglia iPhone 17. Gli analisti sono concordi nell’indicare che l’azienda di Cupertino lancerà la nuova generazione di iPhone SE, giungendo così alla quarta.

Gli iPhone SE delle precedenti generazioni si sono contraddistinti per un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Infatti, i device incarnano le funzionalità offerte da iOS e la qualità costruttiva di Apple, venendo proposti ad un prezzo di mercato più competitivo rispetto ai modelli tradizionali.

Le indiscrezioni più recenti riguardanti iPhone SE 4 hanno sempre indicato il 2025 come anno di debutto ma le ultime fughe di notizie sembrano confermare questa ipotesi. Un modello dummy del device è stato avvistato dal leaker Sonny Dickson.

First look at the iPhone SE 4 Dummy pic.twitter.com/qL0COgmPPA

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) January 16, 2025