Le custodie del prossimo iPhone SE 4 iniziano a circolare online, rivelando dettagli importanti sul design del dispositivo. Le immagini trapelate in queste ore (e prontamente cancellate) confermano un cambiamento significativo rispetto ai modelli precedenti, con un aspetto che si avvicina alla gamma principale di iPhone, in particolare al design dell’iPhone 14.

Design rinnovato dell’iPhone SE 4: schermo edge-to-edge e notch

Le custodie mostrate in anteprima indicano che l’iPhone SE 4 adotterà un design edge-to-edge, abbandonando il tasto Home. Il dispositivo avrà un notch per ospitare il sistema Face ID, segnando un’importante evoluzione per la linea SE, finora legata a un design più tradizionale. Le dimensioni delle custodie suggeriscono un display da 6,1 pollici, lo stesso dell’iPhone 14, con bordi piatti e angoli arrotondati. Questo aggiornamento porterà un look moderno e in linea con i modelli premium, mantenendo però un posizionamento di mercato più accessibile.

Le nuove custodie confermano anche la possibilità di utilizzare accessori compatibili con la linea attuale, inclusi i caricatori MagSafe. Questo segnale rafforza l’idea che l’iPhone SE 4 potrebbe supportare la ricarica magnetica, una caratteristica finora assente nei modelli SE. Inoltre, i ritagli per la fotocamera posteriore mostrano un modulo a lente singola, ma più grande rispetto ai modelli precedenti, suggerendo l’integrazione di un sensore migliorato. Si prevede che l’iPhone SE 4 offrirà una fotocamera con qualità superiore, probabilmente con supporto a funzionalità avanzate come la modalità notturna.

Oltre al design, le indiscrezioni suggeriscono che l’iPhone SE 4 sarà equipaggiato con il chip A16 Bionic, lo stesso SoC che abbiamo conosciuto con altri terminali, al fine di garantire prestazioni elevate e un’efficienza energetica migliorata. La batteria potrebbe essere leggermente più grande rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’autonomia adeguata per un utilizzo quotidiano. Inoltre, il supporto alle reti 5G sarà una delle caratteristiche principali, rendendo il dispositivo una scelta interessante per chi cerca velocità e connettività all’avanguardia. Sebbene il prezzo non sia ancora stato confermato, si stima che il dispositivo sarà posizionato tra i 500 e i 600 dollari. Il lancio è previsto per quest’anno, probabilmente nella prima metà dell’anno.