Prezzi benzina e diesel ai massimi da agosto: richiesto l’intervento del Garante

Sono aumentati i prezzi della benzina e del diesel in Italia. Da agosto, si registrano i massimi storici e le associazioni hanno richiesto l’intervento del Governo. La situazione dunque resta molto critica.

Benzina e diesel in aumento: ecco cosa sta succedendo

Le ragioni dietro questi rincari sono molteplici:

Sanzioni USA alla Russia , che incidono sui mercati energetici globali;

, che incidono sui mercati energetici globali; Aumento delle quotazioni del petrolio Brent , ai massimi storici;

, ai massimi storici; Costi della miscelazione obbligatoria dei biocarburanti , imposti ai distributori;

, imposti ai distributori; Speculazioni sul mercato energetico, che aggravano ulteriormente la situazione.

Questi fattori stanno contribuendo a un aumento progressivo dei prezzi alla pompa.

Quanto costa oggi fare diesel o benzina

Secondo i dati forniti da Staffetta Quotidiana, i prezzi medi nazionali sono:

Benzina self-service: 1,81 €/litro;

1,81 €/litro; Diesel self-service: 1,71 €/litro;

1,71 €/litro; Benzina servito: 1,94 €/litro;

1,94 €/litro; Diesel servito: 1,85 €/litro.

Sulle autostrade, i prezzi sono ancora più alti, raggiungendo 1,90 €/litro per la benzina e 1,82 €/litro per il diesel in modalità self-service.

Le associazioni chiedono interventi immediati

A farsi sentire sono state le principali associazioni che tutelano il consumatore. Tra queste spiccano i nomi di Assoutenti e Federconsumatori, hanno lanciato un appello per chiedere un’indagine da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha fatto presente che è necessario fare chiarezza. Bisogna analizzare bene l’intera filiera dei carburanti, con lo scopo di identificare eventuali anomalie o speculazioni. In più, ha puntato il dito contro l’elevata tassazione sui carburanti in Italia, con accise e IVA che rappresentano il 58,7% del costo della benzina e il 54,5% di quello del diesel.

Secondo quanto riportato, Federconsumatori e Massimiliano Dona dell’Unione Nazionale Consumatori hanno fatto una richiesta esplicita al Governo. Si auspica infatti un intervento dei vertici per ricorrere a misure importanti e d’impatto. Si prospetta dunque un nuovo periodo duro per gli italiani al distributore, soprattutto per chi viaggia tanto durante questa stagione invernale.