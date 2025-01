Le novità da parte di Apple sono sempre tante e tutte interessanti. Novità che non fanno altro che attirare l’attenzione di tantissimi utenti che ormai sono appassionati del brand. Non dobbiamo dimenticare che Apple dovrebbe lanciare la quarta generazione di iPhone SE ormai a breve.

Una nuova generazione completamente rinnovata per cui c’è ormai tantissima attesa tra gli utenti. Oltre all’iPhone SE, l’azienda statunitense porterà al debutto un nuovo iPad 11. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Apple: presto il lancio di iPhone SE 4 e iPad 11

Tutti noi conosciamo Apple grazie ai suoi dispositivi che si contraddistinguono per una serie di caratteristiche tecniche eccellenti ma anche per un design che può essere definito unico. In merito al lancio della nuova generazione di iPhone SE e del nuovo iPad di undicesima generazione, si parlava di un debutto previsto per gennaio 2025.

Secondo quanto diffuso da Bloomberg, però, sembrerebbe che questi device arriveranno non prima di aprile 2025, dunque bisognerà ancora attendere un po’ di tempo. Lo stesso giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ha affermato che le precedenti previsioni non sono da ritenersi veritiere, tanto da essere smentite da lui stesso.

Nello specifico, Mark Gurman sostiene che i nuovi dispositivi del marchio della Silicon Valley saranno lanciati sul mercato prima che venga effettuato il rilascio di iOS 18.4. Quest’ultimo dovrebbe infatti avvenire durante il mese di aprile 2025.

Per quanto riguarda i dettagli, alcune indiscrezioni dicono che l’iPhone SE 4 potrebbe essere denominato iPhone 16E e avere un design che ricorda quello dell’iPhone 14. Dunque dotato di schermo OLED da 6,1 pollici e il Face ID.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti nell’attesa che l’azienda Apple porti ufficialmente al debutto i nuovi dispositivi su cui ha lavorato nell’ultimo periodo. Device che, non possiamo certamente escludere, conquisteranno un ulteriore numero di utenti che andrà ad aggiungersi a quelli attuali.