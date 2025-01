A quanto pare da parte di Google è in arrivo l’importante novità per tutti gli utenti sia Android che iOS, sembra infatti che all’interno dell’applicazione Gemini per questi dispositivi sia arrivata la nuova versione del motore neurale dal nome Gemini 2.0 Experimental Advanced, Ovvero l’ultima possibilità attualmente disponibile e sviluppata da Google che mette a disposizione degli utenti il massimo della potenza presente all’interno del proprio assistente basato su intelligenza artificiale.

Cosa arriva

L’ultima versione del noto assistente è basato su intelligenza artificiale introduce interessanti novità dal momento che mette a disposizione gli ultimi ritrovati in termini di motore neurale, il sistema in questione è infatti in grado di comprendere meglio le richieste dell’utente, elaborare risposte complesse e gestire compiti di livello più elevato, e infatti possibili utilizzare l’intelligenza artificiale nella gestione di dati, in sfide legate al coding per la programmazione di situazioni complesse e anche nella risoluzione dei problemi di tipo accademico e matematico di livello decisamente avanzato.

Trattandosi di una versione attualmente sperimentale, il sistema presenta comunque alcune limitazioni tra le quali spicca sicuramente l’impossibilità di caricare i dati al suo interno e la mancata possibilità di accedere informazioni in tempo reale dal web, questa nuova versione è disponibile per tutti gli utenti in possesso di un abbonamento Gemini Advance e per accedere a quest’ultimo, basta cliccare sul selettore delle versioni per poi selezionare tra quelle disponibili per l’appunto l’ultima rilasciata da Google.

Quest’ultima versione tra l’altro è disponibile in tutti i mercati senza nessun tipo di limitazione, anche in Italia infatti ha esordito senza nessun tipo di problema ed essa selezionabile come vi abbiamo citato sopra, nel caso non doveste vedere la nuova opzione tutto ciò che dovete fare, riavviare l’applicazione, forzandone l’arresto, una volta fatto vedrete apparire l’ultima versione di Gemini disponibili anche per voi senza problemi.