La passione di Netflix per la saga di The Witcher è evidente e condivisa con gli appassionati. Il debutto della serie dedicata a Geralt di Rivia ha dato il via ad un universo narrativo ricco di produzioni incentrate sulle opere di Andrzej Sapkowski.

Con un trailer pubblicato su YouTube, Netflix ha confermato l’arrivo di un nuovo film animato intitolato The Witcher: Le Sirene degli Abissi. Il debutto di questo nuovo titolo è previsto per l’11 febbraio e la storia narrata vedrà Geralt di Rivia (doppiato da Doug Cockle) e Jaskier (doppiato da Joey Batey) fronteggiare una guerra secolare tra uomini e sirene.

Mentre i due vagano per il Continente, si imbattono in un villaggio costantemente minacciato da alcune creature marine che attaccano gli abitanti e le loro imbarcazioni. Lo Strigo viene reclutato per porre fine a questa situazione, eliminando i mostri. Tuttavia, lo scontro ha radici più profonde che solo Geralt di Rivia è riuscito a scorgere e tenterà in tutti i modi di evitare lo scoppio di una guerra devastante per entrambe le parti.

Il debutto di The Witcher: Le Sirene degli Abissi era previsto per la fine dello scorso anno ma Netflix ha ritenuto necessario posticipare di qualche settimana. Come confermato dal trailer, il titolo sarà disponibile sulla piattaforma a partire dall’11 febbraio.

Non si tratta della prima volta che il mondo di The Witcher si fonde con quello dell’animazione. Sulla piattaforma è presente un altro film d’animazione intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf che funge da prequel alle avventure narrate nella Serie TV.

Inoltre, il colosso dello streaming ha realizzato anche la miniserie The Witcher: Blood Origin che evolve la mitologia del Continente molto prima delle avventure di Geralt. Per quanto riguarda la serie principale, invece, stiamo attendendo la conferma sull’uscita della quarta stagione.

Questo nuovo capitolo è molto atteso dagli appassionati in quanto cambierà l’attore che interpreta Geralt di Rivia. Dopo tre stagioni in cui è stato Henry Cavill ad interpretare lo strigo, il testimone passerà a Liam Hemsworth. Aspettando maggiori dettagli sulla quarta stagione, il debutto di The Witcher: Le Sirene degli Abissi permetterà di rendere più sopportabile questa attesa.