Nelle scorse settimane, il trailer di The Witcher IV ha fatto sognare gli appassionati della saga basata sulle opere di Andrzej Sapkowski. Il nuovo capitolo prosegue le vicende narrate in The Witcher 3: Wild Hunt e vede come protagonista Ciri impegnata a seguire le orme di Geralt di Rivia.

Il trailer ha emozionato sin dalle prime immagini per la qualità video mostrata a schermo. Una nota indicava che il filmato era pre-renderizzato in Unreal Engine 5 ma con un particolare importante. Gli sviluppatori di CD Projekt RED aveva utilizzato una GPU Nvidia GeForce RTX non ancora annunciata.

Con il CES 2025 in corso e i tantissimi annunci da parte di NVIDIA, possiamo scoprire finalmente di quale GPU si tratta. Gli sviluppatori hanno utilizzato una GeForce RTX 5090, soluzione desktop appena presentata alla fiera di Las Vegas.

Il trailer di The Witcher IV è stato realizzato utilizzando una GPU GeForce RTX 5090 e le ultime tecnologie sviluppate da NVIDIA

Si tratta della GPU più prestazionale tra quelle annunciate anche grazie ad una serie di soluzioni e tecnologie all’avanguardia. Le novità offerte dal DLSS 4 e dal Multi Frame Generation sono approfondite nel nostro articolo dedicato.

Stando a quanto dichiarato da NVIDIA, il team di CD PROJEKT RED ha collaborato con il produttore americano sin dalle prime fasi dello sviluppo di The Witcher IV al fine di garantire al titolo una qualità grafica senza precedenti. Al momento del lancio, non certo previsto a breve, il titolo supporterà tutte le tecnologie RTX disponibili.

Al momento non è possibile determinare se il titolo offrirà un livello grafico pari a quello ammirato nel trailer o la qualità visiva sarà inferiore. CD Projekt RED ha confermato che il trailer è stato realizzato utilizzando la stessa tecnologia pensata per il gioco; quindi, possiamo aspettarci un risultato finale assolutamente eccezionale.

Tuttavia, considerando che lo sviluppo è in corso, bisognerà attendere ancora qualche tempo prima di ottenere maggiori informazioni su The Witcher IV.