A quanto pare il produttore tech Oppo non è ancora sazio di device. L’azienda sembra infatti che sia già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Si tratterebbe in particolare di un nuovo Oppo A5. A distinguere questo modello dai precedenti sembra che ci sarà una batteria davvero enorme, almeno stando alle ultime foto emerse in rete in queste ore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A5, nuove foto dal vivo rivelano una enorme batteria a bordo

A quanto pare uno dei prossimi smartphone del produttore tech Oppo potrà vantare la presenza di una batteria davvero enorme. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta infatti lavorando alla realizzazione del prossimo Oppo A5. Quest’ultimo sarà un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato e potrà per l’appunto contare su una batteria estremamente capiente.

Nello specifico, in queste ore sono state pubblicate in rete alcune foto dal vivo ritraenti proprio il nuovo smartphone dell’azienda. In primis, possiamo dare uno sguardo a quello che dovrebbe essere il design della parte posteriore dello smartphone. Qui dovrebbe dunque esserci un modulo fotografico di forma circolare, con al suo interno la presenza di tre sensori fotografici più un piccolo flash LED.

Nella seconda foto pubblicata in rete possiamo poi scorgere una schermata con alcune delle specifiche tecniche del nuovo device. Sarebbe proprio questa foto ad averci confermato sul dispositivo la presenza di una batteria davvero enorme, con una capienza pari a ben 6500 mah. Oltre a questo, ora sappiamo che lo smartphone vanterà la presenza di un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici. Dalla foto in questione, possiamo notare come le cornici attorno allo schermo siano notevolmente sottili e pressoché simmetriche tra loro. In alto al centro, poi, trova posto una fotocamera anteriore per i selfie.