ColorOS 15, l’interfaccia utente proprietaria di OPPO è in fase di rilascio per tantissimi device del produttore cinese. Basata su Android 15, il sistema operativo introduce una serie di feature in grado di migliorare notevolmente l’esperienza utente.

Oppo ha realizzato funzionalità come Trinity Engine, Flux Themes, HyperBoost che consentono agli utenti di tirare fuori il massimo potenziale dai propri dispositivi. Inoltre, è possibile sfruttare l’Intelligenza Artificiale per migliorare la produttività grazie a strumenti dedicati alla sintesi dei testi, alla creazione di email o al miglioramento delle foto scattate.

L’avvio della distribuzione di ColorOS 15 è avvenuto a novembre 2024 e, da questa data, l’aggiornamento è arrivato su moltissimi dispositivi OPPO compatibili. Tuttavia, come sempre in questi casi, il rilascio procede a scaglioni partendo dai dispositivi più recenti e procedendo a ritroso.

OPPO ha rivelato quali saranno i dispositivi che verranno aggiornati con la ColorOS 15 e Android 15 nel corso del 2025

Al fine di garantire la massima trasparenza verso la propria community, OPPO ha condiviso un elenco esaustivo di tutti i dispositivi che stanno ricevendo il major update. In questo modo, gli utenti possono controllare con facilità se il proprio dispositivo rientra in questo scaglione o nei prossimi previsti dall’azienda.

Il marchio cinese aggiornerà nella prima metà del 2025 i seguenti dispositivi:

Find X5 e Find X5 Pro

Reno11 A

Serie Reno10 5G

F27 Pro+ 5G

Nel corso della seconda metà dell’anno, invece, i device che riceveranno la ColorOS15 saranno:

Serie Reno12 FS

Reno11 FS

Serie Reno8 T 5G

F23 5G

Come sempre in questi casi, non esiste una data precisa in cui l’aggiornamento arriverà sui dispositivi compatibili. Infatti, il rilascio avviene a scaglioni e interessa dapprima una piccola parte degli smartphone e, con il passare dei giorni una porzione sempre più grande. Non resta che attendere maggiori dettagli che OPPO dovrebbe comunicare a breve e sperare che i device da aggiornare crescano con il tempo.