PosteMobile si distingue con la sua nuova offerta Creami Extra Wow 300. Quest’ ultima è stata pensata per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Tale promo, accessibile esclusivamente online, propone 300GB di traffico dati in 4G+ con una velocità massima di navigazione fino a 300Mbps. Garantendo così una connessione stabile e veloce. Non mancano chiamate e SMS illimitati, per un costo mensile di soli 11,99€.

PosteMobile: trasparenza e tecnologia al servizio degli utenti

L’attivazione iniziale prevede un pagamento di 10€ per la SIM e una prima ricarica di 15€ necessaria per coprire il primo mese. La rete si appoggia su Vodafone, assicurando una copertura che raggiunge il 99% della popolazione italiana. Un ulteriore vantaggio è l’hotspot incluso, che consente di condividere i propri giga con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. In modo da renderla ideale anche per chi lavora o naviga con più dispositivi contemporaneamente.

L’offerta si completa con servizi inclusi. Come “Ti cerco” e “Richiama ora”, che agevolano la gestione delle chiamate. Oltre al controllo del credito tramite il numero 40121. È fondamentale però mantenere il credito sufficiente per il rinnovo del piano. Evitando tariffe extra per traffico dati, chiamate e SMS, che possono incidere sui costi mensili.

PosteMobile garantisce non solo velocità, ma anche trasparenza e flessibilità. La velocità massima di connessione varia in base a fattori come la congestione della rete, il tipo di dispositivo e la copertura dell’area. In più coloro che dispongono di smartphone compatibili con la rete 4G+ potranno sfruttare al meglio il servizio. Ovviamente a patto di trovarsi in zone coperte.

La società mette a disposizione anche l’app PostePay per una gestione completa dell’offerta. Attraverso l’applicazione, infatti, è possibile monitorare il credito residuo. Ma anche attivare o disattivare la tariffa dati base e ricevere assistenza. In caso di difficoltà, il servizio clienti è operativo 24 ore su 24. Questa attenzione alla trasparenza e alle esigenze del cliente conferma PosteMobile come una scelta ideale non solo per i privati, ma anche per professionisti e aziende.