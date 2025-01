In queste ore è emersa un’indiscrezione molto interessante sui nuovi smartphone del gruppo OPPO. Il team di OnePlus, facente parte del gruppo, sta lavorando allo sviluppo di un flagship dalle dimensioni compatte che potrebbe prendere il nome di OnePlus 13T o 13 Mini.

Tuttavia, questo dispositivo non è l’unico in cantiere nei laboratori di OPPO. Il brand, infatti, sta completando la realizzazione del Find X8 Mini. Il dispositivo potrebbe arrivare ufficialmente sul mercato insieme al Find X8 Ultra, il cui debutto è previsto a marzo in Cina.

A condividere l’informazione ci ha pensato Digital Chat Station, noto leaker sembra ben informato sul lancio di nuovi smartphone. Sebbene si possa pensare che OnePlus 13 Mini e OPPO Find X8 Mini potrebbero avere molti punti in comune, non sembra essere questo il caso.

OPPO sta lavorando allo sviluppo di Find X8 Mini, il nuovo top di gamma compatto che amplierà la famiglia di flagship del brand

I due dispositivi condivideranno il display LTPO OLED da 6.31 pollici dotato di una risoluzione pari a 1.5K. Purtroppo, le somiglianze potrebbero esaurirsi con il display. Il leaker, infatti, ha indicato che i dispositivi si differenzieranno in due aspetti molto importanti. Entrando maggiormente nello specifico, Find X8 Mini adotterà un differente chipset rispetto a OnePlus 13 Mini e un diverso setup del comparto fotografico.

Questa lascia intendere che il flagship compatto di OPPO sarà spinto dal SoC MediaTek Dimensity 9400. Passando alle ottiche, ci aspettiamo una tripla fotocamera con un sensore principale Sony IMX della serie 9 e una lente periscopica con ottica da 50 megapixel. Al momento, il terzo sensore non è noto, quindi non è possibile fornire ulteriori dettagli.

Gli esperti non sono riusciti ad individuare la capacità della batteria ma ci aspettiamo il supporto alla ricarica rapida sia con cavo sia in modalità wireless. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.