Giornate ricche di novità per Huawei, dopo le FreeBuds Pro 4 e la conferma dell’ottimo Watch D2, ecco arrivare le notizie riguardanti la nuova serie Huawei Nova 13 ed il foldable Mate X6 che sbarca ufficialmente nel nostro paese, segnando una nuova svolta per quanto riguarda l’innovazione e la ricerca da parte dell’azienda cinese.

Huawei Nova 13

La seire si contraddistingue per un design unico, uno stile distintivo minimalista e moderno, con la novità del Dynamyic Plaid Texture Design, un motivo a plaid con alternanza tra tonalità scure e chiare, così da riuscire a creare un effetto dinamico di luci e ombre. La finitura Star Effect, allo stesso tempo, offre una texture satinata e setosa, con varie colorazioni: Loden Green e Black per il Nova 13 Pro, White e Black per il Nova 13.

La fotocamera Super Star Orbit Ring, offre un’estetica raffinata e dettagliata, con struttura in vetro 5D, ed una serie di funzionalità interessanti: AI Best Expression, per analizzare gli scatti a raffica e scegliere le migliori espressioni e ritratto multifocale. La versione Pro è dotata di una fotocamera da 50 megapixel con apertura regolabile (tra F1.4 e F4.0) e stabilizzatore ottico integrato, con l’aggiunta di uno zoom ottico 3X.

Il display è il Dynamic True-Color, che combina HDR con algoritmi AI, raggiunge i 120Hz sul Nova 13 Pro, supportando splash touch, touch optimization e l’always-on display. Il prodotto supporta la ricarica SuperCharge Turbo da 100W, con la ricarica del 50% in soli 9 minuti. Il sistema operativo è EMUI 14.2, per un’esperienza intelligente e sicura. Huawei Nova 13 può essere acquistato al prezzo di 549 euro, che sale a 699 euro per lo Huawei Nova 13 Pro.

Huawei Mate X6

Huawei Mate X6 arriva ufficialmente in Italia con numerose innovazioni, tra cui sistema di raffreddamento e durabilità, ma anche una architttura che migliora le impostazioni di rete, anche del 60% rispetto al passato. Lo schermo esterno presenta vetro Kunlun Glass di seconda generazione, con piastra interna in fibra di carbonio, una cerniera multidimensionale ed un telaio centrale in alluminio aeronatuico, per garantire una maggiore resistenza, il tutto combinato con materiali innovativi, ad esempio come il grafene ad alta conducibilità termina, ed un sistema di raffreddamento che presenta un’area di dissipazione del calore che è stata aumentata del 30%.

Il modulo delle fotocamere si ispira alle orbite planetarie, con sistema Ultra Aperture XMAGE certificato TUV per precisione e stabilità del colore, tra i sensori spicca la presenza dell’Ultra Chroma, che migliora la precisione del 120% con i suoi 1,50 milioni di canali spettrali, oltre ad una fotocamera Ultra Aperture da 50 megapixel e 10 aperture fisiche regolabili, un teleobiettivo da 48 megapixel (con super macro da 5 cm e zoom ottico 4X), per terminare con un ultra-grandangolare da 40 megapixel.

Il display esterno OLED è da 6,45 pollici, risoluzione di 2440 x 1080 pixel, affiancato da un componente interno da 7,93 pollici, sempre OLED con risoluzione da 2440 x 22409 pixel. La tecnologia X-True Display di Huawei innalza l’esperienza visiva, mentre con il Live Multi-Task sarà possibile gestire fino a tre applicazioni in contemporanea sullo schermo.

Huawei Mate X6 può essere acquistato sullo Huawei Store al prezzo di listino di 1999 euro, nelle due colorazioni Nebula Red e Black.