Con il lancio dei Find X8 e Find X8 Pro, OPPO ha dato il via anche al debutto della ColorOS 15 a livello globale. L’interfaccia utente proprietaria di nuova generazione è basata su Android 15 e integra tantissime funzionalità avanzate supportate dall’Intelligenza Artificiale.

In occasione del lancio dei due flaghsip, l’azienda ha mostrato al mondo molte delle feature presenti sulla ColorOS 15 ma, soprattutto, ha anche confermato l’avvio del roll-out internazionale. Gli utenti di tutto il mondo potranno sperimentare direttamente sui propri smartphone le tantissime novità presenti con l’ultimo aggiornamento.

Inoltre, OPPO ha condiviso il calendario ufficiale delle date e dei dispositivi che verranno aggiornati. Come emerge direttamente dalle info del brand, il mese di novembre è dedicato alla distribuzione dell’interfaccia proprietaria su OPPO Find N3, Find N3 Flip e Reno11 Pro 5G. Come sempre in questi casi, il rilascio sarà a scaglioni iniziando da un numero limitato di device per arrivare a coprire, nel corso delle settimane, la totalità dei dispositivi in commercio.

OPPO ha avviato il rilascio ufficiale della ColorOS 15 a livello globale, verranno aggiornati quasi trenta device diversi

A partire da dicembre, la notifica di aggiornamento apparirà su tantissimi altri dispositivi dell’azienda. Saranno interessati tutti gli smartphone della famiglia Reno12 5G, Reno11 5G, oltre che i modelli X12x 5G, F27 5G, F25 Pro 5G e i tablet Pad 3 Pro e Pad 2.

Il primo trimestre del 2025, invece, sarà dedicato ad altri dispositivi, tra cui Find N2 Flip, la famiglia Find X5 e la serie Reno10. Nell’aggiornamento verranno coinvolti anche i Reno8 T, F27 Pro+ 5G e F23 5G.

L’impegno da parte di OPPO è lodevole considerando che in totale, tra novembre e marzo 2025 verranno aggiornati circa 28 dispositivi. Il brand vuole spingere sull’adozione della ColorOS 15 e di Android 15 al fine di offrire ai propri utenti un livello di funzionalità e personalizzazione assolutamente inedito.