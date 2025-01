Google ha presentato una demo dell’integrazione di Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale avanzata, con Android Auto. Questa nuova funzione, mostrata durante il CES 2025, mira a migliorare l’esperienza in auto, offrendo assistenza in tempo reale e personalizzata per la navigazione, la comunicazione e l’intrattenimento.

Cosa porta Gemini ad Android Auto

Gemini è il sistema di intelligenza artificiale di nuova generazione di Google, progettato per comprendere e rispondere a comandi complessi, analizzare contesti e adattarsi alle esigenze degli utenti. Integrato con Android Auto, l’AI offrirà:

Navigazione intelligente: suggerimenti in tempo reale per percorsi più rapidi o alternativi, basati su condizioni del traffico e preferenze personali;

Risposte vocali avanzate : risposte contestuali a domande complesse, come “Quanto tempo ci vuole per arrivare al ristorante e c’è parcheggio vicino?”;

: risposte contestuali a domande complesse, come “Quanto tempo ci vuole per arrivare al ristorante e c’è parcheggio vicino?”; Gestione delle comunicazioni : lettura e risposta a messaggi con linguaggio naturale, eliminando la necessità di interagire direttamente con lo schermo;

: lettura e risposta a messaggi con linguaggio naturale, eliminando la necessità di interagire direttamente con lo schermo; Suggerimenti personalizzati: raccomandazioni su stazioni di servizio, punti di ristoro o musica da ascoltare, basate sulle abitudini dell’utente.

L’integrazione di Gemini punta a migliorare la sicurezza durante la guida, riducendo la necessità di distrazioni. Grazie ai comandi vocali avanzati e alla capacità di comprendere il contesto, gli utenti possono concentrarsi sulla strada mentre il sistema si occupa di gestire richieste complesse.

Ad esempio, durante un viaggio, Gemini potrebbe avvisare l’utente di possibili ritardi lungo il percorso e proporre alternative con un semplice comando vocale. La demo al CES 2025 ha mostrato Gemini in azione su veicoli compatibili con Android Auto di ultima generazione. Google prevede di rilasciare l’aggiornamento con Gemini entro la fine del 2025, con una distribuzione iniziale limitata ai mercati principali.

Per sfruttare le nuove funzionalità, sarà necessario un veicolo compatibile con Android Auto e uno smartphone aggiornato alla versione più recente di Android.

Con Gemini, BigG vuole migliorare l’esperienza di Android Auto, rendendolo più competitivo rispetto a soluzioni simili, come Apple CarPlay. L’uso dell’intelligenza artificiale porta la piattaforma a un livello superiore, offrendo una guida più personalizzata e sicura.